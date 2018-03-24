Кинокритик: Умному российскому зрителю неинтересны конъюнктурные «Каникулы президента»

На следующей неделе выйдет в прокат картина режиссера Ильи Шерстобитова «Каникулы президента». По сюжету, президент России отправляется на отдых в Крым инкогнито, прибегнув к услугам гримеров. Случается так, что новый образ президента точь-в-точь совпадает с внешностью некоего Валеры из N-ска, который скрывается от коллекторов по путевке матери в крымском санатории.

Роль главы государства сыграл резидент Comedy Club Дмитрий Грачев , регулярно пародировавший президента в играх «Клуба веселых и находчивых». Однако то, что смотрелось смешным со сцены КВН, навряд ли будет столь же привлекательным для зрителя в полнометражке.

Как заявил в эфире НСН кинокритик Давид Шнейдеров, российский зритель вырос в культурном плане и достаточно поумнел, поэтому никак не отреагирует на шутки в адрес президента в кинематографе.

«Я знаю, что фильм должен был выйти в прокат раньше, но его «попросили попридержать» до окончания выборов, чтобы это не было предвыборной агитацией. Судя по рецензиям с пресс-показ, картина будет достаточно проходной, потому что конъюнктура в России уже не популярна. Зритель умный и на такие фильмы не очень реагирует. Поэтому я не думаю, что картина привлечет особое внимание, как не привлек его фильм «Крым» — он с треском провалился в прокате», — заявил кинокритик.

Особенно собеседнику агентства не понравилось портретное сходство главного героя с действующим президентом. Шнейдеров упрекнул съемочную команду в отсутствии изящества.

«Портретное сходство сделано как-то в лоб. Картина просто лобовая. Можно было бы сделать поизящнее, как, к примеру, в фильме «Президент и его внучка», — заключил Давид Шнейдеров.