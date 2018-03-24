«Афера»

Жанр: драма, комедия, криминал

Страна: США Год: 1973

Режиссёр: Джордж Рой Хилл

Продюсеры: Тони Билл , Джулия Филлипс, Майкл Филлипс

Роберт Редфорд, Кто снимался в фильме «Афера»: Пол Ньюман Роберт Шоу , Чарльз Дёрнинг, Рей Уолстон, Айлин Бреннан, Харольд Гулд, Джон Хеффернан , Дэна Элкар, Джек Кихоу Сюжет фильма «Афера» Друзья Джонни Хукер и Лютер Коулман мошенники, случайно обворовавшие человека, работающего на влиятельного мафиози Дойла Лоннегана. Пребывая в гневе от такой дерзости, главарь мафии посылает своих людей разделаться с аферистами. Джонни успевает скрыться от погони, а Лютер погибает от рук бандитов. Желая отомстить за смерть друга, уцелевший Хукер находит старого знакомого Коулмана по имени Генри Гондорфф и просит у него помощи. Вместе они разрабатывают и начинают реализовывать сложный, но гениальный план аферы, в результате которой Лоннеган должен лишиться крупной суммы денег и при этом не понять, что его обвели вокруг пальца. Интересные факты о фильме «Афера»:

На создание картины сценариста вдохновила книга Дэвида У. Морера «Большой жулик». Костюмер ленты вспоминала, что будучи голубоглазыми, Ньюман и Рэдфорд предпочитали голубые рубашки и просили одевать их героев именно в них. В эпизодах, где герой Ньюмана тасует карты, крупным планом снимали руки его дублера и технического консультанта ленты. По сценарию Дойл Лоннерган не должен был хромать, но актер Роберт Шоу незадолго до начала работы над фильмом повредил ногу. Сценарий писали с расчетом на то, что роль Джонни Хукера исполнит Роберт Редфорд, однако он отказался, так как роль ему не понравилась. Позже он передумал, но все же не был уверен, что лента будет удачной.

Трейлер фильма «Афера»: https://www.youtube.com/watch?v=lTq0_M5HlQk