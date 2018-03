«Операция „Шаровая молния“»

Жанр: триллер, драма, криминал

Страна: Великобритания, США Год: 2018

Режиссёр: Жозе Падилья

Сценарист: Грегори Бурк

Продюсеры: Тим Беван , Эрик Феллнер, Рон Халперн

Премьера (Россия): 29 марта 2018 Сюжет фильма «Операция „Шаровая молния“» В 1976 году немецкие и палестинские террористы захватили самолет, следовавший из Тель-Авива в Париж. Удерживая в заложниках всех пассажиров и экипаж, они направили самолет в аэропорт Уганды Энтеббе и потребовали выкуп в размере пяти миллионов долларов, а также освободить из израильских тюрем более пятидесяти осужденных боевиков. При несогласии властей выполнить требования, террористы пригрозили убить заложников. Дипломатические переговоры шли семь дней и не принесли положительных результатов. Обстановка все больше накалялась, и власти Израиля, опасающиеся, что их обвинят в бездействии, решились на изобретательный и рискованный план спасения. Проведенная ими анти-террористическая операция признана одной из самых смелых в истории. Интересные факты о фильме «Операция „Шаровая молния“»:

Картина основана на реальных событиях и является экранизацией книги «Operation Thunderbolt: Flight 139 and the Raid on Entebbe Airport, the Most Audacious Hostage Rescue Mission in History» Сола Дэвида, в которой содержатся ранее не публикованные секретные сведения. Почти все сцены картины были сняты в Международном аэропорте города Лука. Через день после окончания съемок неподалеку от места, где шла работа над фильмом приземлился угнанный ливийский самолет. Преступники угрожали взорвать на борту гранату, но в итоге все закончилось хорошо. Заложников отпустили, а угонщиков арестовали. Для актеров Даниэля Брюля и Дени Миноше лента стала второй совместной работой, ранее они вместе снимались в картине «Бесславные ублюдки» (2009). Лента стала четвертым фильмом, посвященным операции «Шаровая молния».

Трейлер фильма «Операция „Шаровая молния“»: https://www.youtube.com/watch?v=Ha57J8NjRmo

