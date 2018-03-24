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«Телохранитель»
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«Телохранитель» 

Teleprogramma.pro 47 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Жанр: боевик, триллер, драма
Год: 1961
Страна: Япония
Режиссер: Акира Куросава
Сценарий: Акира Куросава, Рюдзо Кикусима
Оператор: Кадзуо Миягава
Кто снимался в фильме «Телохранитель»: Тосиро Мифунэ, Тацуя Накадай, Ёко Цукаса, Исудзу Ямада, Дайсукэ Като, Сэйдзабуро Кавадзу, Такаси Симура, Хироси Татикава, Ёсукэ Нацуки, Эйдзиро Тоно Сюжет фильма «Телохранитель» XIX век. В маленьком японском городке две преступные группировки изводят местное население, совершая различные преступления и уходя от ответственности за них. Бродяга-самурай, вдруг ниоткуда появившийся в городе, сталкивает между собой обе банды, нанимаясь телохранителем то к одним, то к другим, и сея смуту слухами, которые сам же и сочиняет. В результате, преступные группировки начинают войну друг с другом, таким образом самоуничтожаясь. Расправившись с оставшимися в живых участниками одной из банд, которые вышли победителями в этом столкновении, он исчезает из города так же незаметно, как и появился. Интересные факты о фильме «Телохранитель»:
В популярном боевике «Телохранитель», вышедшем в 1992 году, герои Кевина Костнера и Уитни Хьюстон смотрели одноименную картину Куросавы в кинотеатре. В вестерне «За пригоршню долларов» (1964) режиссер Серджио Леоне повторил сюжет «Телохранителя» Куросавы. Мастер комплимента не оценил и подал в суд. По решению суда японский режиссер получил 100 тыс. долларов в качестве компенсации нарушения авторских прав и 15% от выручки фильма-плагиата, а также права на прокат картины Леоне в странах Азии. В основе сценария фильма произведения Дэшила Хэммета — «Стеклянный ключ» и «Кровавая жатва».
Трейлер фильма «Телохранитель»: https://www.youtube.com/watch?v=y_1iT_GmHTE
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