Картину «Лед» покажут на 48 тысячах экранах Китая 

Фильм станет крупнейшим российским релизом в Китае.
Картина "Лед" молодого режиссера Олега Трофима считается самым успешным российским фильмом 2018 года. Российские сборы ленты составили почти полтора миллиарда рублей. Теперь спортивную ленту о фигурном катании ожидает широкий прокат в Поднебесной, который стартует 30 марта.
Продюсер картины Федор Бондарчук сообщил, что китайские зрители увидят специальную монтажную версию картины, которая на 25 минут короче оригинала, но связано это не с цензурой, а с ритмом жизни жителей страны.