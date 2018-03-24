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Картину «Лед» покажут на 48 тысячах экранах Китая
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Картину «Лед» покажут на 48 тысячах экранах Китая 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Лед"
Фильм станет крупнейшим российским релизом в Китае.
Картина "Лед" молодого режиссера Олега Трофима считается самым успешным российским фильмом 2018 года. Российские сборы ленты составили почти полтора миллиарда рублей. Теперь спортивную ленту о фигурном катании ожидает широкий прокат в Поднебесной, который стартует 30 марта.
Продюсер картины Федор Бондарчук сообщил, что китайские зрители увидят специальную монтажную версию картины, которая на 25 минут короче оригинала, но связано это не с цензурой, а с ритмом жизни жителей страны.
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