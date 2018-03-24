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«Шестое чувство»
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«Шестое чувство» 

Teleprogramma.pro 50 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Жанр: триллер, драма, детектив
Страна: США  Год: 1999
Режиссёр: М. Найт Шьямалан
Сценарист: М. Найт Шьямалан
Продюсеры: Кэтлин Кеннеди, Фрэнк Маршалл, Бэрри Мендел
Кто снимался в фильме «Шестое чувство»: Брюс Уиллис, Хэйли Джоэл Осмент, Тони Коллетт, Оливия Уильямс, Тревор Морган, Донни Уолберг, Питер Энтони Тамбакис, Джеффри Зубернис, Брюс Норрис, Гленн Фицджералд Сюжет фильма «Шестое чувство» Детский психиатр Малкольм Кроу успешен в своей профессии, получил престижную награду за достижения в области психиатрии и заслуги перед городом. Когда герой вместе с женой праздновал радостное событие, в их квартиру пробрался бывший пациент Кроу — Винсент Грей. Он обвинил врача во всех своих несчастьях, выстрелил в него из пистолета, а после покончил с собой. Чувствуя вину за смерть парня, Малкольм стремится понять, где допустил ошибку и полностью погружается в работу, отдалившись от супруги. Вскоре у него появляется новый пациент — девятилетний Коул Сиэр, чьи симптомы болезни очень схожи с анамнезом Грея. Мальчик живет в постоянном страхе и уверен, что видит умерших людей. Поначалу Кроу не верит в это, но позже убеждается, что пациент говорит правду. Герой всеми силами пытается помочь мальчику и пока не подозревает, как тесно случай Коула связан с ним самим. Интересные факты о фильме «Шестое чувство»:
Картина снималась в хронологическом порядке; Хэйли Джоэл Осмент во время кастинга удивил режиссера, заявив, что прочел не только свою часть, а весь сценарий несколько раз подряд; Режиссер картины М. Найт Шьямалан лично сыграл в ней небольшую роль; Лента появилась в американском прокате в день рождения режиссера.
Трейлер фильма «Шестое чувство»: https://www.youtube.com/watch?v=0Bg_4WTtciM
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