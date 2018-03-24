«Шестое чувство»

Жанр: триллер, драма, детектив

Страна: США Год: 1999

Сценарист: М. Найт Шьямалан

Картина снималась в хронологическом порядке; Хэйли Джоэл Осмент во время кастинга удивил режиссера, заявив, что прочел не только свою часть, а весь сценарий несколько раз подряд; Режиссер картины М. Найт Шьямалан лично сыграл в ней небольшую роль; Лента появилась в американском прокате в день рождения режиссера.

Трейлер фильма «Шестое чувство»: https://www.youtube.com/watch?v=0Bg_4WTtciM