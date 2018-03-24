Жанр: мелодрама, комедия, семейный
Год: 1936
Страна: США Режиссер: Чарльз Чаплин
Сценарий: Чарльз Чаплин
Оператор: Ира Х. Морган, Роланд Тотеро
Кто снимался в фильме «Новые времена»: Чарльз Чаплин, Полетт Годдар, Генри Бергман, Тайни Сэндфорд, Честер Конклин, Хэнк Манн, Стэнли Блистоун, Аль Эрнест Гарсиа, Ричард Александр, Сесил Рейнольдс Сюжет фильма «Новые времена» Америка 1930-х годов. Страной правит великая депрессия и, как следствие, безработица и безнадега. Автоматизация производства, замена ручного труда на станки и конвейеры обрекает на нищету фермеров и прочих производственников, отчаявшихся заработать привычным трудом. Богачи-начальники бессовестно эксплуатируют простой люд. Маленький Бродяга пытается соответствовать духу времени и вписаться в новый образ жизни, но у него это никак не получается. Заработав нервное расстройство на рабочем месте, он попадает в сумасшедший дом, а оттуда за решетку. Освободившись из заключения, Бродяга вновь оказывается в переделке… Интересные факты о фильме «Новые времена»:
Фильм был признан одним из самых удачных творений Чарли Чаплина, и позднее включен в Национальный реестр фильмов США, но кассовым его назвать сложно: при затратах на производство в 1,5 млн долларов, он собрал в прокате всего 163,5 тыс. долларов. Чарли Чаплин был верен себе и работал над фильмом очень долго, почти три года — с сентября 1933 г. по январь 1936 г. Это последний фильм о похождениях Маленького Бродяги. Чаплин не мог более сопротивляться звуку в кино. Смирившись, он даже придумал диалоги для картины, но так и не смог представить себе вдруг заговорившего Бродягу. В финале герой все же подал голос — но не заговорил, а запел.
Трейлер фильма «Новые времена»: https://www.youtube.com/watch?v=Hke2oijJN2g