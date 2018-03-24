Жанр: драма, военный
Страна: США Год: 1978
Режиссёр: Майкл Чимино
Сценаристы: Дерик Уошбёрн, Майкл Чимино, Луис Гарфинкл
Продюсеры: Майкл Чимино, Майкл Дили, Джон Певералл
Кто снимался в фильме «Охотник на оленей»: Роберт Де Ниро, Джон Казале, Джон Сэвэдж, Кристофер Уокен, Мэрил Стрип, Джордж Дзундза, Чак Эспегрен, Ширли Столер, Рутаня Олда, Пьер Сегаи Сюжет фильма «Охотник на оленей» Трое молодых американцев русского происхождения — Майкл, Ник и Стивен с радостью готовятся вступить в ряды американской армии для войны во Вьетнаме. Они работают на сталелитейном заводе, любят выпить и повеселиться, а также часто ходят на охоту. Герои думали, что с легкостью. смогут пройти эту школу жизни, но война меняет каждого из них, неизбежно ломая психику. Последствия этой службы необратимы. Взятые в плен вьетконговцами, герои смогли сбежать, но дальше их дороги разошлись. Вернувшись домой, Майкл пытается найти своих друзей и узнать, что с ними стало. Интересные факты о фильме «Охотник на оленей»:
Изначально на роль Майкла был утвержден Рой Шайдер, но позже актер сам отказался от участия в картине. Киностудия была в бешенстве от такого поступка и взяла на роль Роберта Де Ниро. Позднее Шайдер пожалел о своем решении. Для актера Джона Казале картина стала последней актерской работой, через полгода он умер от рака. Ленту представили в 1979 году на Берлинском кинофестивале. Во время показа делегация СССР на глазах у всех ушла из зала, а за ней это сделали делегации Польши, ГДР и многих других стран. После этого ленту жестко критиковали в советской печати из-за поднятой в ней темы русской эмиграции и представления вьетнамских партизан садистами. Роберт Де Ниро и Джон Сэвэдж выполняли все трюки самостоятельно. Чак Эспегрен не являлся актером, а был настоящим работником сталелитейного завода. Он очень понравился Майклу Чимино своей колоритностью, и был утвержден на роль без проб.
Трейлер фильма «Охотник на оленей»: https://www.youtube.com/watch?v=owQfc5ckw0s