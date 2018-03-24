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Герои отечественных мультипликационных фильмов соберутся на один день вместе, чтобы порадовать зрителей всех возрастов
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Герои отечественных мультипликационных фильмов соберутся на один день вместе, чтобы порадовать зрителей всех возрастов 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Утром 25 марта в Большом зале стартует сразу несколько анимационных программ, фильмы которых являются победителями только что завершившегося Открытого фестиваля анимационного кино в Суздале и Большого фестиваля мультфильмов.
Любите ли вы мультфильмы, как любим их мы? Авторские, умные, высокохудожественные? Как те, которые в свое время создавали Федор Хитрук, Александр Татарский, Эдуард Назаров и Юрий Норштейн? Если любите, то вам сюда.
Здесь мультики, что называется, с пылу с жару, рассчитаны на разные возрастные категории. И самое главное, здесь их можно будет увидеть все и сразу. Как в свое время в легендарном кинотеатре «Баррикады».
В категории «6+» будут показаны лучшие серии уже полюбившихся сериалов «Дракоша Тоша» (серия «Подкроватные монстры»), «Лунтик и его друзья» («Кинозвезды»), «Паровозик Тишка» («Подземный город»), «Дракоша Тоша» («Школа забот»), «Барбоскины» («Здравствуй, Дедушка Мороз!») «Привет, Малыш» («Про ежика»).
В программе «12+» много фильмов, уже получивших награды. «Теория заката» — обладатель приза за лучший профессиональный короткометражный фильм. Рисованная анимация режиссера Романа Соколова — о маленьком человеке, который идет темной ночью через лес. Он выполняет важную работу: ведь пока все спят, кто-то должен позаботиться о том, чтобы новый день наступил.
Мультик «Первый гром» уже получил приз за лучший дебют. Его сделала режиссер Анастасия Мелихова, она же и его художник-постановщик. Эта музыкальная фантазия, исполненная в рисованной акварельной технике, рассказывает о пробуждении от зимней спячки, о выходе из своего «мирка» в полный красоты и приключений мир.
Приз за лучший фильм для детей получила картина «Брюки» режиссера Сергея Меринова. Мультфильм рассказывает о том, как коричневые брюки растут вместе с хозяином, преследуют его и надоедают. Причем сделан фильм на ироничную песню популярной группы «Иваси» (Иващенко и Васильев) «Я очень не люблю коричневые брюки».
Дипломом «Суздальфеста» отмечена картина студентки ВГИКа Дарьи Зиминой «Шкафчик». Это фильм-пугалка для маленьких мальчиков, которых мама впервые отводит в детсад — территорию неизвестности, населенную воображаемыми монстрами. В этой программе будут также фильмы «Ежик, который совсем не ежик», «Аниматанго», «Черный автобус», «Завещание мадам Ку-Ку» и другие.
Данная площадка — возможность увидеть новейшую российскую анимацию.
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