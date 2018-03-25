«Я сражаюсь с великанами»: можно ли детям смотреть фильм?

29 марта в прокат выходит фильм «Я сражаюсь с великанами». Это красивая фэнтези-драма от продюсеров « Гарри Поттера », по-своему очень в духе последнего. Редакция Tlum.Ru новинку уже посмотрела и осталась под впечатлением. Мы поставили оценку 8/10 и кратко рассказываем, стоит ли вам идти в кино, делать ли это с детьми и причем тут кроличьи ушки.

Что это за фильм?

Стильная экранизация культового комикса «Я убиваю великанов». Про девочку, которую все считают чокнутой, а она тем временем в одиночку спасает мир от страшных гигантов. Комикс-первоисточник действительно знаковый и щеголяет ворохом наград, а его автор Джо Келли также известен своими трудами на просторах вселенной Marvel (создание образов героев «Дедпула», «Людей Икс» и так далее).

Помимо этого, к фильму причастны уже упомянутые продюсеры «Гарри Поттера» (даже Крис Коламбус!) и крепкий актерский состав с Зои Салданой и Мэдисон Вульф во главе.

Но ведь комикс называется иначе! Как так?

Это своеобразные тонкости нашей локализации — заменить «убиваю» на «сражаюсь», пусть даже первое и звучит лучше, и по смыслу гораздо важнее. Да, великанов нужно убивать. А точно нужно? А кто они — эти великаны? Ответы намного разнообразнее и удивительнее, чем вам сейчас может казаться.

А что комикс? Интересный?

Очень. И короткий — его прочтение займет у вас один обеденный перерыв. Перенесен на экран достаточно точно, но есть и различия в некоторых мелочах. Вредная девчонка Тейлор на экране похудела, говорящие мелкие создания куда-то попрятались, а подробностей о настоящих причинах происходящего в новелле больше, и они появляются гораздо раньше. Но так, как в фильме, гораздо интереснее.

А еще многие цитаты и броские сцены воплощены дословно. До мурашек!

Там действительно убивают великанов? Не очень похоже на детский фильм!

Убивают, убивают, но фильму присвоен рейтинг 12+, чему по официальным требованиям он полностью соответствует. Но на самом деле «Я сражаюсь с великанами» — красивая, мрачная, но не особо страшная картина. Если ваш первоклассник уже смотрел третьего (и последующие части) «Гарри Поттера», идите в кинотеатр смело и все вместе.

Ничего жутче темной грозовой атмосферы, парочки сравнительно нестрашных монстров и нескольких капель крови вы там не увидите. Зато фильм очень полезный и психологичный в самом лучшем смысле этого слова, а уж современным детям — особенно. В тройном объеме!

Прямо такой уж он красивый?

Ну очень. Особенно если вам нравятся суровые прибрежные пейзажи, таинственные густые леса и монстры из семейства дементоров.

А также эстетика достоверных мелочей — у Барбары под ногтями взаправдашняя грязь, очки вечно залиты разными жидкостями, а брови у ее замотанной старшей сестры совершенно не по-голливудски разрослись. За это — наш отдельный искренний поклон. А графика, разумеется, шикарная, можно вспомнить недавних «Фантастических тварей и где они обитают», как если бы Ньюту было 12 лет и все немногочисленные волшебные существа стремились к исключительному разрушению.

Кстати, на что еще это похоже?

Кроме вышеупомянутой магической вселенной — на фильмы «Голос монстра» и «Мост в Терабитию». Разумеется, ничего скопированного — просто у этих лент есть общая фабула. Про детей, которые видят нечто такое, во что не верят окружающие. Про решение своих проблем через это нечто, про принятие смерти, жизни, взросление и другие принципиальные вещи. Про то, что внутренняя борьба способна охватить весь мир целиком. И про то, что монстры всегда, всегда настоящие.

Почему у героини заячьи уши на голове?

Барбара Торсон — крайне яркая личность. Она и гик, и изгой, и ужасно вспыльчивая грубиянка. При этом никто из окружающих ее не понимает от слова совсем. Три четверти нынешних подростков узнают в Барбаре себя, остальные — местами. И взрослые, кстати, тоже. У Барбары сложности в семье, мерзкий брат, бедная сестра, у которой втрое больше проблем, чем она способна вынести, и всего одна гипотетическая подруга, которая тоже сомневается.

А заячьи ушки на голове — в честь духа-хранителя.

Чему такому сокровенному фильм научит моего ребенка?

Как победить собственных великанов, разумеется. Или монстров. Или демонов. Каждый называет их по-разному, но они есть у всех, особенно в подростковом возрасте. Сюда же — важные выводы о жизни, которые принято проговаривать в высокопарных литературах, и которые так редки и бесценны в детском кино.

Полезный, понятный и близкий урок каждому зрителю гарантирован. Только приготовьтесь, что вас им немножко морально придавит.

Ох! В конце придется плакать?

Вовсе необязательно. Конец не то чтобы грустный, он жизненный. Жизненно и есть в чем-то грустно, однако тут каждый решает для себя сам. Но платочки все-таки приготовьте. И горячее какао с зефирками для детей — запивать впитанные философские ценности.

Удивительного вам просмотра!

Источник: iVideos

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