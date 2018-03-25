Кредит, реклама на бутылках, отказ от эротики: факты о фильме «Тобол»

Когда начались съемки фильма «Тобол» (в начале весны 2017 года, а то и в феврале…), я работала пресс-секретарем в Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике. Начальство говорило, что нужно почаще писать о съемках, чем, собственно, я и занималась. Благо, все происходило на нашей территории, так что мне оставалось лишь взять фотоаппарат и выйти на улицу, а там уже и высоченная стена, и толпа массовки, и пр.

В определенный момент это надоело экскурсоводам, и они слегка взбунтовались — попросили разбавить ленту нашими музейными мероприятиями, с чем я была на все сто процентов согласна. «Тобол» был популярен, но слегка «приелся»: обычная жизнь продолжалась, и фильм стал лишь временным разбавлением бренности бытия.

Но бог с ней — с моей ностальгией. Через сто с лишним лет, может, займусь мемуарами и расскажу более подробно, но не совсем правдиво — с привкусом старческого маразма. Сейчас — конкретика.

Рабочая неделя закончилась пресс-конференцией с генеральным продюсером фильма Олегом Урушевым. Так что, как видите, в Тюмени сейчас происходит не только мировой биатлон, но и, возможно, мировое кино. Премьера фильма «Тобол» назначена на 21 ноября 2018 года, а пока — несколько любопытных фактов.

Реклама «Тобола» выйдет на бутылках с «огненной водой»

Я надеюсь, вы понимаете, что подразумевается под «огненной водой». Эта новость меня несколько удивила (и порадовала). Хоть я и не сторонница крепких напитков, я всегда выступаю за креативную, броскую и немного скандальную рекламу.

Некоторые знакомые, кому я рассказывала об этом ходе киношников, яро негодовали, намекая на то, как низко пал российских кинематограф, раз ему больше ничего не остается, как рекламировать себя на бутылках. Но, право, я обеими руками голосую «за» и считаю, что это должно принести ощутимый результат. К тому же, как поведал Олег Урушев, реклама планируется и на конфетах, и на молоке… Поэтому не ясно, что выстрелит.

Мы боремся за возрастную категорию 12+

Вообще, проект включает и фильм, и сериал. И не смотря на то, что именно в фильме сделан акцент на любви (главные герои — две влюбленные пары), от самых пикантных эротических сцен придется отказаться. «Мы боремся за возрастную категорию 12+», — объяснил Олег Урушев. Благо, что в сериале эротика останется — будет небольшой стимул включить первый канал.

Желание расширить аудиторию вполне понятно: киношники планируют собрать не менее 600 миллионов рублей в прокате (но лучше — больше) и привлечь в кинотеатры порядка 1 миллиона только тюменских зрителей.

В титрах может не оказаться Алексея Иванова

Творческим людям присуще особое восприятие мира, и вот, например, автор романа «Тобол» Алексей Иванов не согласен с тем, как «порезали» его сценарий.

Но, по мнению Олега Урушева, было бы очень неправильно отказываться от этого проекта. В конце концов, по словам генерального продюсера, фильм — на 90 процентов роман. А то, что пришлось избавиться от некоторых сцен (например, еще одно путешествие Ремезова), вполне объяснимо: деньги (кино — это еще и бизнес). «Чтобы насыпать крепость, мы потратили 10 миллионов рублей, — сказал Олег Урушев. — И еще 700 тысяч рублей было необходимо, чтобы разравнять это место».

В романе, как говорится, можно и о десяти путешествиях написать, а вот фильм — это немного другая история.

Назаров и Дятлов снимались в «Тоболе» на условиях кредита

Честно, стало немного неприятно, когда Олег Урушев сказал, что тюменский актер не вышел на съемочную площадку, так как продюсер не заплатил ему вовремя 100 тысяч рублей.

Сначала думаешь: «Ну, человека можно понять — на все же есть (объективные или не очень) причины». А потом слышишь: «А вот Дмитрий Назаров, Евгений Дятлов (и некоторые другие — прим.автора) с июля по август предоставили уникальный актерский кредит, и деньги я смог заплатить им только в конце октября». Речь, если что, идет о 18 миллионах рублей.

В целом же, фильм обошелся в 500 миллионов рублей, причем только в одном Тобольске киношники оставили около 100 миллионов (30 из них — непредвиденные расходы). Изначально планировалось потратить 399 миллионов, но, как известно, время идет — жизнь дорожает.