Нижегородский театр драмы представил премьеру «Параллельные влюбленности»

Над спектаклем работала московский режиссер-постановщик Алла Решетникова . В основе сюжета — две совершенно разные истории. Главная героиня «Центра памяти» — мудрая женщина с трагической судьбой, которая не верит в домовых и привидения, но хочет докопаться до истины, что происходит в ее квартире. Ее роль исполняет актриса Наталья Кузнецова . «Неромантичный человек»— история деревенской девушки, одаренной красивым голосом. Главную роль исполняет молодая актриса Алина Ващенко

"Особый колорит спектаклю придает русская деревня с ее понятными героями: бесхитростными, но не такими уж простыми, веселыми и наивными, чудаковатыми и настоящими", — отмечают в театре.

Ближайшие спектакли пройдут на сцене театра драмы 31 марта, 1 и 24 апреля.