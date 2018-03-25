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Нижегородский театр драмы представил премьеру «Параллельные влюбленности»
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Нижегородский театр драмы представил премьеру «Параллельные влюбленности» 

Ревизор.ru 2 часа назад
Фото: Ревизор.ru
Над спектаклем работала московский режиссер-постановщик Алла Решетникова. В основе сюжета — две совершенно разные истории. Главная героиня «Центра памяти» — мудрая женщина с трагической судьбой, которая не верит в домовых и привидения, но хочет докопаться до истины, что происходит в ее квартире. Ее роль исполняет актриса Наталья Кузнецова. «Неромантичный человек»— история деревенской девушки, одаренной красивым голосом. Главную роль исполняет молодая актриса Алина Ващенко.
"Особый колорит спектаклю придает русская деревня с ее понятными героями: бесхитростными, но не такими уж простыми, веселыми и наивными, чудаковатыми и настоящими", — отмечают в театре.
В спектакле также заняты артисты театра Олег Шапков, Николай Пожарницкий, Тамара Кириллова, Алена Глазырина, Иван Старжинский, Анатолий Фирстов, Юлия Муранова и другие.
Ближайшие спектакли пройдут на сцене театра драмы 31 марта, 1 и 24 апреля.
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