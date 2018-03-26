Чудо-женщина обвинила Дэдпула в краже образа

Актриса Галь Гадот , сыгравшая Чудо-женщину, обвинила актера Райана Рейнольдса (Дэдпул) в плагиате. В трейлере грядущей картины «Дэдпул 2» супергерой скрестил руки на груди точно так, как это делала героиня Гадот. Актриса написала в твиттер, что Рейнольдс украл ее образ. К слову, поза со скрещенными на груди руками стала популярной среди женщин после выхода «Чудо-женщины». В соцсетях появились тысячи фотографий фанаток, копирующих этот жест.

Рейнольдс ответил на критику Гадот. «Подражание — самый искренний способ воровства», — написал актер под постом израильской артистки. Подписчики Гадот стали публиковать под постом актрисы кадры из других фильмов, где герои скрещивают руки на груди.

«Дэдпул 2» выйдет в российский прокат 17 мая 2018 года, а пока мы наслаждаемся свежим трейлером фильма: