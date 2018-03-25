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«Вверх» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Жанр: мультфильм, мелодрама, комедия, приключения, семейный
Год: 2009
Страна: США  Режиссер: Пит Доктер, Боб Питерсон
Сценарий: Пит Доктер, Боб Питерсон, Том МакКарти
Оператор: Патрик Лин  Кто озвучивал фильм «Вверх»: Армен Джигарханян, Дальвин Щербаков, Иван Чуваткин, Александр Стефанцов, Владимир Тягичев Сюжет фильма «Вверх» Будучи парой молодоженов, Карл и Элли мечтают попасть к Райскому водопаду в Южной Америке. Однако, годы идут, а времени на дальнее путешествие так и не находится… Похоронив жену, 78-летний Карл решает сдержать данное ей обещание и совершить поездку, которую не получилось осуществить вместе. Опасаясь оставить дом без присмотра, он решает взять его с собой, привязав тысячи воздушных шариков. Уже в полете Карл обнаруживает на борту своего воздушного судна нелегального пассажира — оптимистично настроенного скаута Рассела. Интересные факты о фильме «Вверх»:
В российском варианте главного героя озвучил Армен Джигарханян, а во французском — Шарль Азнавур. Фильм четырежды окупил вложенные в него 175 млн долларов, собрав более 700 млн долларов в мировом прокате. Компания Pixar пошла навстречу умирающей от онкологического заболевания девочке, чьим последним желанием было посмотреть этот мультфильм. Колби Кертин диагностировали рак сосудов в терминальной стадии в 2005 году. Во время болезни она увидела трейлер мультфильма «Вверх» и мечтала посмотреть его целиком, но до премьеры она дожить уже не смогла бы. Узнав об этом, компания Pixar отправила в госпиталь своего представителя, который привез Колби диск с еще не вышедшим в прокат фильмом. Через семь часов после просмотра она умерла.
Трейлер фильма «Вверх»: https://www.youtube.com/watch?v=kBBsE4TK06U Кадры из фильма «Вверх»:
Кадр из фильма «Вверх»
Кадр из фильма «Вверх»
Кадр из фильма «Вверх»
Кадр из фильма «Вверх»
Кадр из фильма «Вверх»
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