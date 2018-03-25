Жанр: боевик, драма, приключения
Год: 2000
Страна: США, Великобритания
Режиссер: Ридли Скотт
Сценарий: Дэвид Францони, Джон Логан, Уильям Николсон
Оператор: Джон Мэтисон
Кто снимался в фильме «Гладиатор»: Рассел Кроу, Хоакин Феникс, Конни Нильсен, Оливер Рид, Ричард Харрис, Дерек Джекоби, Джимон Хонсу, Дэвид Скофилд, Джон Шрэпнел, Томас Арана Сюжет фильма «Гладиатор» Под финал жизни император Марк Аврелий решает завещать трон своему приближенному, лучшему римскому полководцу Максимусу. Но у сына Марка Аврелия другие планы. Отправив отца на тот свет, он намерен уничтожить и семью Максимуса. Разжалованный полководец сбегает от своих палачей, но спасти жену и сына он не успевает. Теперь бывший военачальник — один из гладиаторов на арене Рима. Но у Максимуса еще есть возможность отомстить за смерть семьи, если он станет чемпионом. Интересные факты о фильме «Гладиатор»:
Роль Максимуса, которую сыграл Рассел Кроу, предназначалась для Мэла Гибсона, но он отказался от участия в проекте. Съемки фильма начались 1 февраля 1999 года, а закончились ровно через четыре месяца — 1 июня. Рана на щеке Рассела Кроу, полученная во время первой батальной сцены, настоящая. Конь актера испугался и понес всадника на деревья, и ветка проткнула щеку Кроу. Рассел Кроу для съемок в предшествующей «Гладиатору» картине «Свой человек» набрал 20 кг. И за несколько месяцев их сбросил. По его словам, фитнес-клуб ему заменила работа на собственной австралийской ферме. Ридли Скотт, посетив настоящий Колизей, решил, что он слишком маленький. И с помощью компьютерной графики увеличил его площадь в два раза.
Трейлер фильма «Гладиатор»: https://www.youtube.com/watch?v=UIenlyv_MeE