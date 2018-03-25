Возраст счастья: пожилые героини, которые дадут фору молодым

К счастью, эйджизм в Голливуде постепенно сходит на нет. На экраны выходит все больше историй о женщинах (и мужчинах, конечно, но женщины нас интересуют в первую очередь) в возрасте. И знаете что? Они не сидят у окна с вязаньем в руках — они разводятся, влюбляются, путешествуют, выходят на работу. В общем, наслаждаются жизнью!

Хелен Миррен в фильме «В поисках праздника» У нее — рак, у ее мужа — Альцгеймер, но это фильм не об угасании жизни и счастья, это веселая комедия о том, как супружеская пара отправляется в путешествие. Едут они посмотреть на дом Хэмингуэя, находят там множество туристов и кошек, ну и как и принято в роуд-муви, все самое интересное с героями происходит по дороге. Самое удивительное, что героиня Миррен никогда не унывает, она сама как праздник.

Мэгги Смит в сериале «Аббатстве Даунтон» Бабушка-графиня, которую все боятся и уважают. К ней бегут с проблемами, к ней же обращаются за советом, и вообще она выступает эдаким ориентиром, моральным компасом для всех обитателей Даунтона. Она умна, прямолинейна и остра на язык, лучше ее не злить, и уж точно плохая идея — ей противоречить.

Джейн Фонда и Лили Томлин в «Грейс и Фрэнки» Обычно сериалы о женской дружбе рассказывают о молодых девушках, ну в крайнем случае — молодых женщинах. Они или вместе учатся, или вместе снимают квартиру, ну или просто живут по соседству. «Грейс и Фрэнки» ломает все стереотипы: его героиням уже за семьдесят, и они на самом деле друг друга ненавидят. А вот их мужья — любят друг друга в прямом смысле. Однажды мужья объявляют своим женам, что они на самом деле геи, встречаются уже много лет и теперь намерены развестись и прожить остаток жизни вместе в любви и согласии. Грейс и Фрэнки приходится как-то переварить эту новость и начать новую жизнь, в которой они вдруг становятся подругами.

Сьюзан Сарандон и Джессика Лэнг в сериале «Вражда» Сьюзан Сарандон и Джессика Лэнг разыграли драму об отношениях звезд Бетт Дэвис Джоан Кроуфорд . Бетт и Джоан соперничали всегда, но кульминацией этого многолетнего состязания стали съемки фильма «Что случилось с Бэби Джейн». Собственно, фильм тоже рассказывает о конкуренции двух сестер, роли которых достались Бетт и Джоан. Они бесконечно сплетничают друг о друге, капризничают, требуют больше денег и власти. В итоге же оказывается, что никакой настоящей неприязни нет, что ими искусно манипулировали, стравливали их в угоду своим интересам. Немного грустно, но очень поучительно.

Джуди Денч в фильме «Виктория и Абдул» (а также «Убийство в Восточном экспрессе», «Отель Мэриголд, да что там — она везде хороша!) Джуди Денч — всем ребятам пример: в последние года она начала терять зрение, но даже не подумывает о том, чтобы прекратить работать. Сценарии ей читают вслух, а во время просмотра своих фильмов она примерно догадывается, где в кадре находит ее героиня. Например, королева Виктория, которая уже будучи дамой в возрасте, завела себе молодого друга, Абдула. Семья в шоке, страна в шоке, зато королева счастлива и требует манго. Отличная ролевая модель: никого не слушай, ешь больше фруктов!

Дайан Китон в фильме „Любовь по правилам и без“ Джек Николсон в этом фильме — обычный босс из музыкальной индустрии: любит классные тачки и молодых девушек. Но влюбляется неожиданно в женщину своего возраста, точнее даже так — в маму своей молодой любовницы. Дайан Китон здесь хороша, все падают к ее ногам: кроме героя Николсона, еще и молодой врач, которого играет Киану Ривз . В общем, покорять сердца можно в любом возрасте. Не останавливайтесь, девушки!

Сигурни Уивер в „Аватаре“ Сигурни „даст прикурить“ всем старлеткам Голливуда: она — героиня „Аватара“ и франшизы „Чужой“ и не собирается покидать свой пост, ее имя значится во всех грядущих продолжениях. Сложно поверить, что актрисе уже 68 лет, то есть не то, чтобы сложно, а практически невозможно.