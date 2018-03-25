Российские байопики, обвиненные во лжи

Ложь от начала до конца — так отозвался о новом фильме про Виктора Цоя музыкант Борис Гребенщиков . Картина «Лето», снятая режиссером Кириллом Серебренниковым , сильно искажает действительность, пояснил он. Никакого сходства с реальными персонажами в фильме нет. А ведь Цоя и его друга Майка Науменко Гребенщиков знал лично. Чтобы раскритиковать историю Серебренникова, музыканту хватило одного только чтения сценария. Ведь фильм еще даже не вышел в прокат. Какие еще фильмы, где героями становились реальные люди, обвиняли в искажении фактов?

Пока продюсеры еще не успели подсчитать прибыль от проката, вокруг самого кассового российского фильма «Движения вверх» разгорались споры. Лента о победе советских баскетболистов на Олимпиаде 72-го года оказалась предметом судебного разбирательства. Родственники героев картины — баскетболиста сборной Александра Белова и тренера Владимира Кондрашина — обвинили создателей во лжи. Смертельно опасная болезнь у игрока обнаружилась после решающей битвы с командой США, а в фильме он заболел до нее. Но суд родственникам отказал в разбирательстве — фильм-то художественный и там своя правда.

Не обошлось без споров и после выхода спортивной драмы «Легенда №17». История карьеры хоккеиста Валерия Харламова оказалась богатой на фактические ошибки. К примеру, по сюжету после игры со «Спартаком» Харламов попадает в автомобильную аварию. На самом деле это произошло позже, да и разбился спортсмен не один. Вместе с ним в автомобиле была и его жена. Прямой трансляции матча из Канады советское телевидение тоже не могло вести — показать вероятное поражение своей сборной в прямом эфире было недопустимо.

Создатели байопика о Владимире Высоцком также не во всем придерживались реальных фактов. Например, у Высоцкого никогда не было возлюбленной Татьяны Ивлевой . Некоторые критики уверяют, что прототипом героини стала подруга барда Оксана Афанасьева . Вымысел — история с КГБ, агенты которого якобы преследовали Высоцкого на гастролях.

Создатели байопиков говорят, что фильмы, снятые по мотивам реальных событий, неизбежно будут подвергаться нападкам. Ведь всегда найдутся очевидцы, знающие, как все происходило на самом деле.

«Есть живые люди, у этих людей есть родственники, друзья, почитатели, поклонники, фанаты и т.д. И каждый шаг влево — шаг вправо ими воспринимается крайне остро или негативно. Было два фильма о Джобсе, причем Джобс привлекателен для кино не потому что он был великий мотиватор и основатель самой успешной компании во вселенной. А для Дэнни Бойла главным было то, что он не признавал свою дочь очень долго. И показав образ этого человека через это, он сделал из него вместо мотиватора такую сволочь и не очень хорошего человека», — отметил кинокритик Андрей Русанов

Впрочем, иногда к вымыслу в кино зрители относятся терпимо. К примеру, как это произошло с картиной Стивена Спилберга «Список Шиндлера». Несмотря на множественные исторические ляпы, фильм получил семь «Оскаров» и три «Золотых глобуса». «На ура» встретили и драму Оливера Стоуна об убийстве Джона Кеннеди . Недоказанные факты и личные домыслы режиссера ничуть не помешали успеху картины.

«Авторы фильма имеют право на экранизацию истории и снимают ее по законам не жизни, а по законам кино. Это вообще разные вещи. То есть в жизни из всей этой истории может быть было бы интересно пять минут. Но чтобы это было интересно смотреть массовому зрителю, нужно что-то менять», — пояснил кинокритик Роман Григорьев

А всем критикующим байопики стоит помнить: художественный фильм — не документалистика. Он должен отвечать всем законам драматургии, где биография реального человека — это всего лишь повод для начала повествования. А каким оно будет, зависит от целей и фантазии режиссера.