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Сериал «Нелюбовь», снятый в Берёзовке, показали на федеральном канале
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Сериал «Нелюбовь», снятый в Берёзовке, показали на федеральном канале 

АиФ Красноярск 58 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Четыре серии фильма «Нелюбовь», снятого в поселке Березовка, что под Красноярском, показали на телеканале «Домашний».
Показ фильма состоялся в субботу, 24 марта. А в первый раз зрители могли увидеть кино в 2017 году в интернете.
Режиссер фильма Яна Романенко родом из Березовки, а снималось кино в течение трех лет в поселке возле краевого центра. В съемках участвовал Антон Макарский, актеры красноярских театров и жители Березовки — всего около 180 человек. Все актеры снимались бесплатно. Лолита Милявская подарила сериалу саундтрек.
Сюжет фильма рассказывает о судьбе женщины, которая родила дочь Дину после изнасилования. У нее сложно складываются отношения с девочкой, любить ее не получается. Зато есть огромная любовь к мужчине — Петру, который затем погибает на пожаре. Тогда женщина переключает свои чувства на пасынка, похожего на погибшего отца. Такое переплетение чувств — любви и нелюбви — стало центром внимания молодого режиссера.
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