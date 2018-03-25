Сериал «Нелюбовь», снятый в Берёзовке, показали на федеральном канале

Четыре серии фильма «Нелюбовь», снятого в поселке Березовка, что под Красноярском, показали на телеканале «Домашний».

Показ фильма состоялся в субботу, 24 марта. А в первый раз зрители могли увидеть кино в 2017 году в интернете.

Режиссер фильма Яна Романенко родом из Березовки, а снималось кино в течение трех лет в поселке возле краевого центра. В съемках участвовал Антон Макарский , актеры красноярских театров и жители Березовки — всего около 180 человек. Все актеры снимались бесплатно. Лолита Милявская подарила сериалу саундтрек.

Сюжет фильма рассказывает о судьбе женщины, которая родила дочь Дину после изнасилования. У нее сложно складываются отношения с девочкой, любить ее не получается. Зато есть огромная любовь к мужчине — Петру, который затем погибает на пожаре. Тогда женщина переключает свои чувства на пасынка, похожего на погибшего отца. Такое переплетение чувств — любви и нелюбви — стало центром внимания молодого режиссера.