Team Empire — любимая команда зрителей Nickelodeon

24 марта в Калифорнии, на стадионе «Форум» прошла церемония награждения Nickelodeon Kids' Choice Awards 2018. Передачу, которую вел рестлер Джон Сина , в России показали чуть позже — 26 марта. Зато ныне отечественному зрителю предоставили собственные, локальные номинации. Дети (да и не только) могли голосовать не только в зарубежных, но и своих категориях: одна из них — «Любимая киберспорт-команда». В ней победила Team Empire.

Правда, неясно, какой состав подразумевает номинация. На фото видны «Имперцы», выступающие в Dota 2. Они не показывают успехов в нынешнем сезоне, поэтому напрашивается вывод: детям важнее смешной «Твиттер» организации, а не ее результаты. Ну, или тем же параметром руководствовались те, кто могли бы саботировать голосование.

Публике дали голосовать и за другие клубы: Virtus.pro, Na’Vi, Vega Squadron или Gambit Esports. Правда, в этом случае то же не указано, какой состав подразумевается. К счастью, фото все же вносят ясность: у «Медведей» изображен коллектив по Dota 2, у «Гамбитов» и у «Акул» — по CS:GO. Хотя Natus Vincere выбивается из этого ряда: на картинке были изображены два «каэсера» и один «дотер».