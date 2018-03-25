Топ-5 звездных режиссеров-педагогов и их учеников 

Уже в этом году в ГИТИСе появится еще один звездный преподаватель. Актерский курс наберет худрук театра Ермоловой Олег Меньшиков. И это совсем неудивительно. Многие знаменитые актеры и режиссеры стремятся передать свой опыт молодым поколениям. «МИР 24» составил Топ-5 звездных преподавателей и их не менее звездных учеников.
На пятом месте нашего рейтинга режиссер Александр Митта. В историю отечественного кино он вошел как создатель «Экипажа» — первой советской ленты в жанре «фильм-катастрофа». В 2016-м году его ученик — Николай Лебедев — снял свою версию «Экипажа». Кстати, в эпизоде ремейка снялся и сам Митта. Преподавательской деятельностью Александр Наумович занимается уже 30 лет. Режиссерские курсы за это время провел не только в России, но еще в США, Германии, Мексике, Чехии и Литве. Курс Митты по прикладной режиссуре был издан в 99-м году под названием «Кино между адом и раем».
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На четвертом месте нашего рейтинга известный театральный режиссер Лев Додин. Он руководит Малым драматическим театром в Петербурге. А кроме этого, обучает молодое поколение режиссеров и актеров. В Институте сценических искусств он заведует кафедрой режиссуры. Среди его известных выпускников Елизавета Боярская и Данила Козловский. Кстати, после института совместная работа мастера и молодых актеров не закончилась. Боярская и Козловский служат в Малом драматическом театре и участвуют в постановках Льва Додина. Среди последних спектаклей — «Гамлет» и «Вишневый сад».
Знаменитым режиссером и не менее талантливым педагогом стал одноклассник Льва Додина — Сергей Соловьев. Он на третьей строчке нашего рейтинга. Самые известные картины мастера — «Асса», «Нежный возраст» и «Анна Каренина». Соловьев продолжает снимать фильмы, и находит время для студентов режиссерского факультета ВГИКа. Преддипломную стажировку у него проходила Рената Литвинова. А режиссер Анна Меликян при каждом удобном случае благодарит Сергея Александровича за бесценные уроки. Благодаря режиссеру Соловьеву прославились многие актеры. Среди них и его бывшая супруга — Татьяна Друбич. В фильме Соловьева «Сто дней после детства» она сыграла, когда ей было 14 лет.
На второй строчке рейтинга — легендарный режиссер Марк Захаров. Долгое время он преподавал в ГИТИСе, вел режиссерскую мастерскую. Учениками Марка Анатольевича в разные годы были Александр Абдулов, Николай Караченцов и Мария Миронова. Ученики стали актерами «Ленкома». Снимались они и в кинолентах Захарова. Нынешние актеры «Ленкома» не были студентами Захарова, но все равно считают его своим мастером. Это дочь режиссера — Александра Захарова, а еще такие известные актеры, как Дмитрий Певцов, Андрей Соколов, Антон Шагин и многие другие.
На первом месте нашего рейтинга — актер Владимир Этуш. В Щукинском училище он начал преподавать еще в 1947— году. А в 1961-м году Владимир Абрамович выпустил курс как художественный руководитель. Среди студентов этого курса были Людмила Максакова, Александр Збруев, Вениамин Смехов и Сергей Маковецкий. Студенты вспоминают, что он был достаточно строгим преподавателем, плохо относился к опозданиям и уж тем более к прогулам. Сейчас 95-летний Владимир Этуш занимает почетную должность художественного руководителя Театрального института имени Щукина. И по-прежнему готов давать советы молодым «щукинцам».
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