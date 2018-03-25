Топ-5 звездных режиссеров-педагогов и их учеников

Уже в этом году в ГИТИСе появится еще один звездный преподаватель. Актерский курс наберет худрук театра Ермоловой Олег Меньшиков . И это совсем неудивительно. Многие знаменитые актеры и режиссеры стремятся передать свой опыт молодым поколениям. «МИР 24» составил Топ-5 звездных преподавателей и их не менее звездных учеников.

На пятом месте нашего рейтинга режиссер Александр Митта . В историю отечественного кино он вошел как создатель «Экипажа» — первой советской ленты в жанре «фильм-катастрофа». В 2016-м году его ученик — Николай Лебедев — снял свою версию «Экипажа». Кстати, в эпизоде ремейка снялся и сам Митта. Преподавательской деятельностью Александр Наумович занимается уже 30 лет. Режиссерские курсы за это время провел не только в России, но еще в США, Германии, Мексике, Чехии и Литве. Курс Митты по прикладной режиссуре был издан в 99-м году под названием «Кино между адом и раем».

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На четвертом месте нашего рейтинга известный театральный режиссер Лев Додин . Он руководит Малым драматическим театром в Петербурге. А кроме этого, обучает молодое поколение режиссеров и актеров. В Институте сценических искусств он заведует кафедрой режиссуры. Среди его известных выпускников Елизавета Боярская Данила Козловский . Кстати, после института совместная работа мастера и молодых актеров не закончилась. Боярская и Козловский служат в Малом драматическом театре и участвуют в постановках Льва Додина. Среди последних спектаклей — «Гамлет» и «Вишневый сад».

Александр Збруев, Вениамин Смехов и На первом месте нашего рейтинга — актер Владимир Этуш . В Щукинском училище он начал преподавать еще в 1947— году. А в 1961-м году Владимир Абрамович выпустил курс как художественный руководитель. Среди студентов этого курса были Людмила Максакова Сергей Маковецкий . Студенты вспоминают, что он был достаточно строгим преподавателем, плохо относился к опозданиям и уж тем более к прогулам. Сейчас 95-летний Владимир Этуш занимает почетную должность художественного руководителя Театрального института имени Щукина. И по-прежнему готов давать советы молодым «щукинцам».

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