Сериал «Дурная кровь» на телеканале «МИР»: как провинциалка покоряла Москву

Приехала покорять Москву, но столкнулась с трудностями. На телеканале «МИР» премьера сериала «Дурная кровь».

Всего в ленте 14 серий. По сюжету, после помолвки с боксером Сашей главная героиня едет в столицу сдавать вступительные экзамены в пединститут. Справившись с этим на «отлично», она хорошо проявляет себя и в учебе. Становится любимицей всех преподавателей. Но симпатию к девушке выражают не только профессора.

Именно с этой сцены и начинается основное действие всей ленты. После героиню ждет незапланированная беременность, проблемы со своим женихом, и множество других, которые подкидывает ей жизнь в столице.

Все 14 серий киноленты смотрите на телеканале «МИР» сегодня!

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