В Тюмени появится онлайн-кинотеатр для семейного и детского кино

Елена Мильская, председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям подписала соглашение о создании ресурса с председателем Фонда развития творчества «Жизнь и Дело» Николаем Данном

Речь идет об онлайн-платформе, на которой соберут фильмы и мультфильмы со всего мира, в которых основное направление будет: семья, дружба, взаимопонимание, талант, творчество, труд, природа, а образы и герои фильмов будут пропагандировать такие качества человека, как доброта, дружелюбие, жизнерадостность, щедрость, смелость, честность, юмор и трудолюбие. Среди них не будет боевиков, триллеров, ужасов и легкомысленных комедий. Это будет альтернатива тому негативному тону, которого слишком много в современных фильмах.

«Данный онлайн-ресурс будет аккумулировать лучшее детское и семейное кино со всего мира. Все это делается для популяризации традиционных общечеловеческих и семейных ценностей. Виртуальным кинотеатром смогут пользоваться дети, родители, а также педагоги. Кроме сайта мы запустим мобильное приложение, которое откроет доступ к фильмофонду познавательного кино», — отметила Елена Мильская.

Уже несколько лет Фонд развития творчества «Жизнь и Дело» организует Международный фестиваль детского и семейного кино «Ноль Плюс», благодаря чему в коллекции собралось несколько тысяч фильмов из России, Финляндии, Франции, Индии, Кореи и других стран.

«Фестиваль проводится в Тюмени ежегодно. Он достаточно популярен среди профессиональных кинематографистов. В его адрес в год отправляется в среднем 2500 заявок из более 100 стран мира. С созданием онлайн-платформы выйдем на новый уровень. Эти прекрасные фильмы увидят уже миллионы, а родители могут полностью доверить своих детей нашему онлайн-кинотеатру «Ноль Плюс», потому что фильмы проходят качественный и строгий отбор», — рассказал Николай Данн.