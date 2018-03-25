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«Чёрная пантера» стала самым кассовым супергеройским фильмом в истории проката США
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«Чёрная пантера» стала самым кассовым супергеройским фильмом в истории проката США 

DTF.RU 3 часа назад
Фото: DTF.RU
По сборам в Северной Америке картина обошла «Мстителей».
За шесть недель в американском прокате «Чёрная пантера» собрала более 623,4 миллиона долларов. Таким образом, не учитывая инфляцию, он превзошёл результат фильма Джосса Уидона, с 2012 года остававшегося самой успешной экранизацией комиксов.
В мировом прокате картина Райана Куглера собрала более 1,211 миллиарда долларов, и к концу уик-энда должна стать третьим самым кассовым супергеройским фильмом в истории. Пока что впереди остаются «Железный человек 3» (1,214 миллиарда), «Мстители: Эра Альтрона» (1,4 миллиарда) и «Мстители» (1,5 миллиарда).
На данный момент «Пантера» лидировала в США пять недель подряд. На предыдущей неделе фильм собрал на несколько миллионов долларов больше, чем новинка проката — Tomb Raider с Алисией Викандер.
Больше пяти недель на первом месте по сборам в американских кинотеатрах не удавалось продержаться ни одной картине, в том числе «Аватару» Джеймса Кэмерона.
По всей видимости, «Чёрной пантере» это тоже не удастся. По предварительным данным, за уик-энд 23-25 марта фильм заработал 17 миллионов долларов, уступив лидерство сиквелу «Тихоокеанского рубежа» с 26 миллионами.
#деньги #чёрнаяпантера #кино
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