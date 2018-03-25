Жанр: комедия
Год: 2017
Страна: Россия
Режиссер: Эдуард Парри
Сценарий: Алексей Бородачёв
Оператор: Мария Соловьева
Кто снимался в фильме «Жили-были»: Федор Добронравов, Ирина Розанова, Роман Мадянов, Виктор Супрун, Владимир Капустин, Альбина Евтушевская, Алексей Ведерников, Ирина Сойкина, Ева Парри, Арсений Маймистов, Владимир Карпов Сюжет фильма «Жили-были» Старинная деревня в русской глубинке, численность населения которой всего четыре человека не первой молодости: приятели Леха и Гришка и их не слишком приветливые соседи-супруги Саня и Татьяна. Когда Саня умирает, один из двух оставшихся мужчин расценивает это печальное событие как знак, что с одиночеством пора завязывать, и начинает ухаживать за неожиданно овдовевшей женщиной с целью предложить ей руку и сердце. Но и второй холостяк не собирается сдаваться и тоже собирается свататься к вдове. Бывшие лучшие друзья Леха и Гришка объявляют друг другу войну. Интересные факты о фильме «Жили-были»:
Фильм снимался в деревне Шондовичи Ленинградской области, а также в одном из областных промышленных городов; Музыку для фильма написал Леонид Агутин; Сцена с козой на плоту в финале родилась случайно, в процессе съемок. В отличие от людей, животное выполняло свои трюки с первого раза. Зрителям волноваться не стоит: мелкое рогатое животное во время съемок не пострадало. Федор Добронравов выступил одним из продюсеров картины. Эта картина стала дебютной для собственного продюсерского центра актера, который так и называется «Федор Добронравов».
Трейлер фильма «Жили-были»: https://www.youtube.com/watch?v=KZeQ79vH9sY