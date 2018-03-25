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«Культура 2.0» приглашает на встречу «Технологии кино: взгляд в будущее»
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«Культура 2.0» приглашает на встречу «Технологии кино: взгляд в будущее» 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Как технологии меняли кинематограф, и что ждёт киноиндустрию в ближайшие десятилетия? Эти и другие вопросы поднимут на лекции «Технологии кино: взгляд в будущее», которая состоится 29 марта в 19.00 в ЦВЗ «Манеж».
Технологии затрагиваю всю нашу жизнь. И кино эти перемены касаются тоже. История помнит несколько примеров, когда инновации меняли всё в киноиндустрии. Так в 1927 году вышел первый звуковой фильм «Певец джаза» и стал началом новой эры. Это открыло множество возможностей для артистов, режиссёров и сценаристов. Но приход новых технологий отправил в прошлое звёзд немого кино, многие из которых так и не смогли снова взобраться на вершину.
Следующим шагом стало появление цветной картинки, которая тоже изменила процесс кинопроизводства, но уже меньше повлияла на самих артистов.
Сегодня с каждым годом в кино используют всё более совершенные технологии. Кино становятся всё реальнее, прогресс приближает картинку к зрителю, и, кажется, что ещё пару лет и зритель станет полноценным героем фильма.
Что же ждёт нас дальше расскажут программный директор Московского Международного кинофестиваля Кирилл Разлогов, вице-президент Гильдии неигрового кино и телевидения Георгий Молодцов, исполнительный директор Ассоциации анимационного кино, директор Национального детского фонда — социального проекта бренда «Смешарики» Мастусова Ирина Геннадьевна (tbc), киножурналист, автор и ведущий программы «Окно в кино» Андрей Смирнов.
Вход на лекцию бесплатный, но требуется регистрация.
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