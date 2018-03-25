Жанр: приключения, фэнтези, боевик
Год: 2018
Режиссёр: Александр Богуславский
Оператор: Вячеслав Лисневский
Сценарий: Михаил Зубко, Александр Богуславский, Дмитрий Жигалов
Кто снимался в фильме «За гранью реальности»: Милош Бикович, Антонио Бандерас, Любовь Аксенова, Евгений Стычкин, Юрий Чурсин, Аристарх Венес, Петар Зекавица, Сергей Астахов, Никита Дювбанов, Михаил Михеев Сюжет фильма «За гранью реальности» Майкл, талантливый аферист, собирает команду людей с паранормальными способностями, чтобы ограбить казино. Таким образом он хочет отомстить переигравшему его однажды противнику, которому удалось проникнуть в подсознание Майкла.
Однако все идет не по плану, и герои оказываются в смертельной опасности. Чтобы спасти их, Майклу придется действовать за гранью реальности — в загадочном мире подсознания, откуда проистекают сверхспособности его друзей. Интересные факты о фильме «За гранью реальности»:
Роль Эрика была написана специально для Аристарха Венеса. Он был первых актером, утвержденным на роль. Большинство сцен в казино, были сняты в казино «Oracul» в игорной зоне «Азов-сити» на границе Краснодарского края и Ростовской области. Также частично были задействованы интерьеры бывших московских казино «Golden Palace» и «Космос» при одноименном отеле. Актеров консультировал сотрудник казино, специалист по защите от мошенничества, чтобы сцены с аферами выглядели наболее достоверно. Режиссер Александр Богуславский коллекционирует хлопушки со съемок своих проектов. Хлопушка, задействованная во время работы над картиной «За гранью реальности» тоже пополнила его коллекцию и стала особенной, ведь этот фильм — дебют Богуславского в большом кино. Для того, чтобы сыграть человека с одной из форма аутизма — синдромом Аспергера — Юрий Чурсин штудировал специальную медицинскую литературу. Фильм был снят за один месяц.
Трейлер фильма «За гранью реальности»: https://www.youtube.com/watch?v=eyRsSMamgY8 Кадры из фильма «За гранью реальности»:
Кадр из фильма «За гранью реальности»
Кадр из фильма «За гранью реальности»
Кадр из фильма «За гранью реальности»
Кадр из фильма «За гранью реальности»
Кадр из фильма «За гранью реальности»