«За гранью реальности»

Жанр: приключения, фэнтези, боевик

Год: 2018

Оператор: Вячеслав Лисневский

Сценарий: Михаил Зубко, Александр Богуславский, Дмитрий Жигалов

Однако все идет не по плану, и герои оказываются в смертельной опасности. Чтобы спасти их, Майклу придется действовать за гранью реальности — в загадочном мире подсознания, откуда проистекают сверхспособности его друзей. Интересные факты о фильме «За гранью реальности»:

Роль Эрика была написана специально для Аристарха Венеса. Он был первых актером, утвержденным на роль. Большинство сцен в казино, были сняты в казино «Oracul» в игорной зоне «Азов-сити» на границе Краснодарского края и Ростовской области. Также частично были задействованы интерьеры бывших московских казино «Golden Palace» и «Космос» при одноименном отеле. Актеров консультировал сотрудник казино, специалист по защите от мошенничества, чтобы сцены с аферами выглядели наболее достоверно. Режиссер Александр Богуславский коллекционирует хлопушки со съемок своих проектов. Хлопушка, задействованная во время работы над картиной «За гранью реальности» тоже пополнила его коллекцию и стала особенной, ведь этот фильм — дебют Богуславского в большом кино. Для того, чтобы сыграть человека с одной из форма аутизма — синдромом Аспергера — Юрий Чурсин штудировал специальную медицинскую литературу. Фильм был снят за один месяц.

Трейлер фильма «За гранью реальности»: https://www.youtube.com/watch?v=eyRsSMamgY8 Кадры из фильма «За гранью реальности»:

Кадр из фильма «За гранью реальности»

Кадр из фильма «За гранью реальности»

Кадр из фильма «За гранью реальности»

Кадр из фильма «За гранью реальности»

Кадр из фильма «За гранью реальности»