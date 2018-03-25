«Погружение»

Жанр: триллер, драма, мелодрама

Год: 2017

Режиссёр: Вим Вендерс

Сценарий: Эрин Дигнам, Джон Ледгард

Кто снимался в фильме «Погружение»: Джеймс МакЭвой Алисия Викандер , Александр Сиддинг, Селин Джонс, Реда Катеб, Мухаммед Хакемшеди, Клементин Баэрт, Адама Барри, Жюльен Буаниш, Лоик Корбери Сюжет фильма «Погружение» Влюбленные друг в друга мужчина, офицер разведки, и женщина, ученый-океанолог, в одно и то же время по разные стороны планеты находятся на грани жизни и смерти: он участвует в смертельно-опасной спецоперации в Сомали и попадает в плен, она — в глубоководной экспедиции, и ее батискаф выходит из строя на глубине. В этой трагической ситуации все, что у них есть это мысли друг о друге, их любви и истории знакомства. Интересные факты о фильме «Погружение»:

Фильм стал 61-м в фильмографии прославленного режиссера Вима Вендерса; В основу сценария положен одноименный роман Джона М. Ледгарда; Фильм снимался во Франции, Германии, Испании, Фарерских островах и Джибути в 2016 году; Мировая премьера картины состоялась на кинофестивале в Торонто в сентябре 2016 года.

Трейлер фильма «Погружение»: https://www.youtube.com/watch?v=8f_BNHoTE-w