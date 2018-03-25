Спилберг назвал кино Netflix недостойным «Оскара» 

Знаменитый кинорежиссер убежден, что стриминговые сервисы не приносят пользы зрителям и даже вредят. Его слова передает издание Vanity Fair.
Стивен Спилберг, и сам не раз становившийся лауреатом премии "Оскар", призвал академиков не номинировать на фильмы, которые были выпущены.
По его мнению, кино, созданное специально для телевидения и показанное всего в нескольких кинотеатрах, не может стоять в одном ряду с лентами, выпущенными в широкий прокат.
Такие картины вполне могут выиграть "Эмми", как считает режиссер, но только не "Оскар".
Кроме того, сервисы, подобные Netflix, Спилберг назвал угрозой для кинозрителей.
В этом году "Оскар" выиграла лента "Икар" в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм". Картину снял британский велогонщик-любитель Брайан Фогель и продал телеканалу Netflix.