Спилберг назвал кино Netflix недостойным «Оскара»

Знаменитый кинорежиссер убежден, что стриминговые сервисы не приносят пользы зрителям и даже вредят. Его слова передает издание Vanity Fair.

Стивен Спилберг , и сам не раз становившийся лауреатом премии "Оскар", призвал академиков не номинировать на фильмы, которые были выпущены.

По его мнению, кино, созданное специально для телевидения и показанное всего в нескольких кинотеатрах, не может стоять в одном ряду с лентами, выпущенными в широкий прокат.

Такие картины вполне могут выиграть "Эмми", как считает режиссер, но только не "Оскар".

Кроме того, сервисы, подобные Netflix , Спилберг назвал угрозой для кинозрителей.