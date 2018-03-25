Другой фильм: режиссёр «Отряда самоубийц» объяснил, как вырезанная сцена с Джокером выписывалась в оригинальный сюжет

Отношения злодея с Харли Квинн должны были развиваться совсем иначе.

Из «Отряда самоубийц» вырезали множество отснятых для фильма сцен — о проблемах в производстве, пересъёмках и нескольких вариантах монтажа стало известно незадолго до релиза картины DC.

И несмотря на то, что некоторые эпизоды всё-таки появились в расширенной версии на Blu-Ray, за кадром осталось многое. В частности, несколько сцен с Джокером, на отсутствие которых жаловался в том числе исполнитель роли злодея, Джаред Лето

Почти через два года после выхода «Отряда самоубийц» в прокат режиссёр Дэвид Эйр рассказал об одной из вырезанных сцен, кадры из которой появлялись в одном из трейлеров.

В оригинальном фильме Джокер пытается освободить Харли, пока Отряд находится на задании. Для этого он захватывает вертолёт, который должен был прилететь за суперзлодеями, и пытается бежать вместе с ней.

Однако его сбивают, а Харли успевает выпасть, до того, как вертолёт разбивается. Героиня вновь присоединяется к своим товарищам, а о судьбе её «возлюбленного» ничего не известно до самого финала.

По словам Эйра, изначально персонаж Джареда Лето должен был объединиться с антагонистом фильма — Чародейкой.

Так, злодей должен был появиться после крушения вертолёта с обожжённым лицом, предлагал Харли уйти с ним, а после её отказа скрывался, бросив в неё и её товарищей гранату.

По всей видимости, относительно «счастливого» финала в фильме тоже не было бы. В нём Джокер освобождает свою сообщницу из тюрьмы, а та очень рада его видеть, чего явно не произошло бы, если бы Квинн решила поддержать других членов Отряда.

Как заявил сам Эйр, изначально из-за событий фильма Харли должна была «вырасти» и «стать сильнее».

По-видимому, постановщик сам очень жалеет о том, каким в итоге вышел «Отряд самоубийц». В январе 2017-го режиссёр обратился к поклонникам, заявив, что сделал бы Джокера главным злодеем и написал бы «более приземлённый» сценарий.

Последний на сегодняшний день фильм Эйра — «Яркость», снятый для Netflix , получил неоднозначные оценки критиков и зрителей.

Сиквел «Отряда самоубийц» снимет постановщик «Воина» Гэвин О'Коннор . Релиз запланирован на 2019 год.

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