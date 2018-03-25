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«Умница Уилл Хантинг»
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«Умница Уилл Хантинг» 

Teleprogramma.pro 11 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Жанр: драма
Год: 1997
Страна: США  Режиссер: Гас Ван Сент
Сценарий: Мэтт Дэймон, Бен Аффлек
Оператор: Жан-Ив Эскоффер
Кто снимался в фильме «Умница Уилл Хантинг»: Мэтт Дэймон, Робин Уильямс, Бен Аффлек, Стеллан Скарсгаард, Джон Майтон, Рэйчел Маджоровски, Коллин МакКоли, Кейси Аффлек, Коул Хаузер, Мэтт Мерсье Сюжет фильма «Умница Уилл Хантинг» В начале учебного года в Массачусетском Технологическом Институте профессор математики Джеральд Ламбо оставляет сложнейшую задачу на грифельной доске в вестибюле, надеясь что кто-нибудь из студентов справится с ней до конца семестра. Когда пример решили анонимно, преподаватель оставляет более сложную задачу… Главным сюрпризом для профессора оказывается тот факт, что задачи решает… уборщик, 20-летний Уилл Хантинг — вундеркинд из Бостона, обладающий феноменальной памятью и поразительными способностями в математике. Но гениальный парень совершенно не желает менять свою жизнь: он ввязывается в очередную драку, участие в которой может привести его в тюрьму. Профессор Ламбо берет его под свою опеку и на перевоспитание, подключив к этому процессу своего друга, психотерапевта Шона Магуайера. Интересные факты о фильме «Умница Уилл Хантинг»:
Своих первых «Оскаров» университетские друзья Мэтт Дэймон и Бен Аффлек получили не как актеры, а как сценаристы фильма «Умница Уилл Хантинг». Первый черновик сценария картины относится еще ко времени их учебы в Принстонском университете. Бюджет фильма составил 10 млн долларов, а кассовый сбор картины в мировом прокате превысил эту сумму более чем в 22 раза. Сценарию долго не давали ход, поскольку авторы — Деймон и Аффлек — поставили главным условием собственное участие в фильме, а никому неизвестные актеры продюсеров не интересовали. Расчет оказался верным: Мэтта Деймона и Бена Аффлека после этого заметили, они оба стали востребованными актерами. Робин Уильямс получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.
Трейлер фильма «Умница Уилл Хантинг»: https://www.youtube.com/watch?v=kPvph3I3wLU
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