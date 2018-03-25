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«Черная пантера» бьет все рекорды
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«Черная пантера» бьет все рекорды 

Рамблер 1 час назад
«Черная пантера» стала самой кассовой картиной о супергероях в истории проката США.
В американском прокате фильм "Черная пантера" идет шесть недель и обгоняет по сборам «Мстителей», имея в кассе более 623,4 миллиона долларов.
Без учета инфляции эта сумма превосходит результат фильма Джосса Уидона, который считался самой успешной экранизацией комиксов с 2012 года.
В мире "Черная пантера" сумела заработать более 1,211 миллиарда долларов. Ожидается, что к концу этих выходных фильм займет третье место среди всех фильмов, посвященных супергероям, уступив «Железному человеку 3» (1,214 миллиарда), «Мстителям: Эра Альтрона» (1,4 миллиарда) и «Мстителям» (1,5 миллиарда).
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