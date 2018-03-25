«Черная пантера» бьет все рекорды

«Черная пантера» стала самой кассовой картиной о супергероях в истории проката США.

В американском прокате фильм "Черная пантера" идет шесть недель и обгоняет по сборам «Мстителей», имея в кассе более 623,4 миллиона долларов.

Без учета инфляции эта сумма превосходит результат фильма Джосса Уидона , который считался самой успешной экранизацией комиксов с 2012 года.

В мире "Черная пантера" сумела заработать более 1,211 миллиарда долларов. Ожидается, что к концу этих выходных фильм займет третье место среди всех фильмов, посвященных супергероям, уступив «Железному человеку 3» (1,214 миллиарда), «Мстителям: Эра Альтрона» (1,4 миллиарда) и «Мстителям» (1,5 миллиарда).