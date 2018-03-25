Самые душераздирающие смерти в «Звездных войнах» 

1/9 Глава Высшего Совета джедаев Мейс Винду был предан Энакином Скайуокером, который отрубил ему руку во время поединка с ситхом Сидиусом. После ситх поразил его своими молниями и выкинул в окно. Фото: Кадр из саги «Звездные войны»

2/9 Королева Набу Падме Амидала сразила своей красотой Энакина Скайукера, когда тот был еще мальчиком. Впоследствии они поженились. Не смирившись с переходом мужа на темную сторону, Падме умерла сразу после рождения двойни: Люка и Леи. Фото: Кадр из саги «Звездные войны»

3/9 Йода – самый мудрый и сильный Джедай своего времени. Он умирает не от руки злых ситхов, а от старости – на момент смерти мастеру исполнилось 900 лет. Фото: Кадр из саги «Звездные войны»

4/9 Оби-Ван Кеноби – один из главных персонажей саги. Погиб от руки Дарта Вейдера, когда корабль Хана Соло засосало в «Звезду смерти». Всем, кто был на борту, удалось спрятаться, но Дарт Вейдер почувствовал присутствие Оби-Вана. Фото: Кадр из саги «Звездные войны»

5/9 Хан Соло, наверное, у многих был любимым персонажем. Неоднозначный контрабандист, все время сражающийся за добро. Погибает от руки своего сына Бена Соло, перешедшего на темную сторону. Фото: Кадр из саги «Звездные войны»

6/9 Люк Скайуокер стал изгнанником после того, как его племянник Бен Соло перешел на темную сторону. Люк соединился с Силой и принес себя в жертву, защищая остатки сил Сопротивления от Бена. Фото: Кадр из саги «Звездные войны»

7/9 Джин Эрсо стала центральным персонажем в картине «Изгой-один. Звездные войны: Истории». Она погибает в конце фильма на базе Скарифе после того, как передает принцессе Лее Органе планы «Звезды Смерти». Фото: Кадр из саги «Звездные войны»

8/9 Дарт Вейдер, он же Энакин Скайуокер, пожалуй, самый культовый персонаж «Звездных войн». Он погибает, защищая своего сына от Императора, предварительно признавшись Люку в своем отцовстве и сняв маску в подтверждение своей человечности. Фото: Кадр из саги «Звездные войны»