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Самые душераздирающие смерти в «Звездных войнах»
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Самые душераздирающие смерти в «Звездных войнах» 

Рамблер 35 минут назад
Персонажи саги, которых фанаты мечтали бы оживить.
1/9  Глава Высшего Совета джедаев Мейс Винду был предан Энакином Скайуокером, который отрубил ему руку во время поединка с ситхом Сидиусом. После ситх поразил его своими молниями и выкинул в окно.
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2/9  Королева Набу Падме Амидала сразила своей красотой Энакина Скайукера, когда тот был еще мальчиком. Впоследствии они поженились. Не смирившись с переходом мужа на темную сторону, Падме умерла сразу после рождения двойни: Люка и Леи.
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3/9  Йода – самый мудрый и сильный Джедай своего времени. Он умирает не от руки злых ситхов, а от старости – на момент смерти мастеру исполнилось 900 лет.
Фото:
4/9  Оби-Ван Кеноби – один из главных персонажей саги. Погиб от руки Дарта Вейдера, когда корабль Хана Соло засосало в «Звезду смерти». Всем, кто был на борту, удалось спрятаться, но Дарт Вейдер почувствовал присутствие Оби-Вана.
Фото:
5/9  Хан Соло, наверное, у многих был любимым персонажем. Неоднозначный контрабандист, все время сражающийся за добро. Погибает от руки своего сына Бена Соло, перешедшего на темную сторону.
Фото:
6/9  Люк Скайуокер стал изгнанником после того, как его племянник Бен Соло перешел на темную сторону. Люк соединился с Силой и принес себя в жертву, защищая остатки сил Сопротивления от Бена.
Фото:
7/9  Джин Эрсо стала центральным персонажем в картине «Изгой-один. Звездные войны: Истории». Она погибает в конце фильма на базе Скарифе после того, как передает принцессе Лее Органе планы «Звезды Смерти».
Фото:
8/9  Дарт Вейдер, он же Энакин Скайуокер, пожалуй, самый культовый персонаж «Звездных войн». Он погибает, защищая своего сына от Императора, предварительно признавшись Люку в своем отцовстве и сняв маску в подтверждение своей человечности.
Фото:
9/9  Квай-Гон Джинн был правой рукой Мейса Винду и одним из лучших воинов среди джедаев. Погиб от руки дарта Мола, но впоследствии его призрак являлся джедаям и оберегал Люка Скайуокера.
Фото:
Не так давно стало известно, что по мотивам «Звездных войн» снимут сериал. На роль режиссера выбран Джон Фавро. Поклонники обеспокоены, выживет ли Чубакка, ведь если в новом каноне он жив, то непосредственно в романе Роберта Сальваторе этот персонаж умирает. Меж тем мы решили вспомнить и других героев эпопеи, которых фанаты были бы не против оживить.
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