Канал FX и Дональд Гловер отказались от участия в производстве мультсериала о Дэдпуле

Причиной стали «творческие разногласия» с Marvel.

Представители кабельной сети FX заявили, что больше не работают над мультсериалом «Дэдпул», который должен был выйти в эфир в 2018 году. Проект также покинули шоураннеры и сценаристы Дональд Стивен Гловер , известные в том числе по сериалу «Атланта».

Тем не менее в FX подчеркнули, что продолжат сотрудничество с компанией в рамках сериала «Легион», относящегося к вселенной «Людей Икс».

Первый сезон «Дэдпула» из десяти эпизодов студия заказала в мае 2017-го. Сериал описывали как «анимационный комедийный боевик», рассчитанный на взрослую аудиторию. Актёрский состав, занятый на озвучивании сериала, так и не был объявлен.

Ранее в августе президент FX утверждал, что мультфильм должен был сильно отличаться от картин с участием Райана Рейнольдса , и «будет иметь собственное лицо».

По его словам, братья Гловеры работали над сценарием, пока Дональд был занят на съёмках спин-оффа «Звёздных войн» о Хане Соло, где исполнил роль юного Лэндо Калриссиана

Какая судьба ждёт мультсериал, и планирует ли телевизионное подразделение Marvel выпустить его где-либо ещё, на данный момент неизвестно.

Второй полнометражный кинофильм о Дэдпуле выйдет в российский прокат 17 мая.

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