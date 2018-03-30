Выходные в Москве: выставка Лейденской коллекции и фестиваль «Фильм Аут»

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости . Выставка картин Лейденской коллекции в Пушкинском музее, концерты Элджея и Дениса Мацуева , спектакль «Самоубийца» в Студии театрального искусства и перформанс в Театре наций, а также фестиваль документального кино о людях с аутизмом и другими ментальными особенностями «Фильм Аут» пройдут в Москве в эти выходные.

Выставки

В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка шедевров Лейденской коллекции Томаса и Дафны Каплан. Лейденская коллекция — одно из крупнейших и наиболее значимых частных собраний голландской живописи XVII века. В экспозиции представлены произведения, ни одно из которых ранее не выставлялось в России, — восемьдесят картин и два рисунка. Посетители представлены работы Рембрандта Харменса ван Рейна, Яна Вермеера Делфтского и Карела Фабрициуса, Франса Халса, Геррита Дау, Яна Ливенса и других их выдающихся современников.

В Доме-музее Марины Цветаевой проходит выставка «Где мой дом?». Впервые с 1992 года в музее собраны воедино ее рукописи, библиотека и случайно уцелевшие мемориальные вещи. «Мир слова, в котором жила Цветаева, предстает в ее рабочих тетрадях вариантами строф, столбцами рифм, парафразами, планами будущих произведений, попутными записями. Рукописи, представленные на выставке, дают уникальную возможность увидеть зарождение замыслов, проследить развитие основных тем и лейтмотивов, приоткрывают дверь в творческую лабораторию поэта», — сообщают организаторы.

Посетитель у картины Рембрандта Харменса ван Рейна «Портрет Антони Копала» во время презентации выставки «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции» в ГМИИ им. А. С. Пушкина

Концерты

В московском клубе Главclub даст концерт уроженец Новосибирска Алексей Узенюк, выступающий под псевдонимом Элджей. Автор хитов «Розовое вино» и «Рваные джинсы» обещает презентовать свой новый альбом. Также в субботу на сцене клуба Red выступит «улыбчивый парень из спального района Москвы» Антоха МС. «После альбома „От всей души“ Антоха взял перерыв на несколько лет. При этом черный грув, искренность, обаяние и самобытность никуда не делись из его песен. Это и правда очень русская музыка — что самое главное, при всей своей непохожести ни на кого, Антохе удается быть добрым. „Нести добро“ — один из его творческих принципов», — рассказывают организаторы.

В Московской филармонии в рамках фестиваля «Рахманиновские дни» пройдет выступление всемирно известного пианиста Дениса Мацуева вместе с Государственным академическим симфоническим оркестром имени Светланова. Дирижером выступит Александр Сладковский

Пианист Денис Мацуев выступает на международной профессиональной музыкальная премии «BraVo» в Москве

Театр

В Студии театрального искусства пройдет спектакль «Самоубийца» по произведению драматурга Николая Эрдмана в постановке художественного руководителя театра Сергея Женовача . «Наш спектакль — это высказывание о том, что происходит сейчас с людьми, поразмышлять о сегодняшнем „маленьком человеке“. Мысль главного героя Подсекальникова о том, что „жить хочется“, на работу ходить хочется, любить хочется, кому-то может показаться обывательской, но для нас она важна», — рассказывает режиссер.

В Театре наций покажут перформанс «Easy-come-easy-go body move» в постановке Константина Гроусса . По задумке, это интерпретация повседневной информации в движении. «Значительная часть повседневной информации, которую мы получаем из новостных лент, практически никак на нас не влияет и протекает фоном. Помещая тело как инструмент в этот поток, мы трансформируем информацию в новую для нее форму, лишая прежнего смысла и давая новый виток развитию. Эта новая форма в свою очередь является вдохновляющим импульсом для нового витка — на этот раз музыкального», — объясняют организаторы.

В выходные в Центре документального кино пройдет фестиваль «Фильм Аут», на котором будут показаны документальные картины о людях с аутизмом и другими ментальными особенностями. На фестивале можно будет посмотреть фильм «Анимированная жизнь» про аутичного мальчика, которому диснеевские мультфильмы помогли понять, что такое чувства и эмоции, «Рай океана», рассказывающий об умирающем отце, которому надо каким-то образом устроить жизнь своего сына с аутизмом, прежде чем уйти навсегда, и знаменитый документальный фильм 1967 года «Безумцы из Титиката» про психиатрическую больницу строгого режима в Массачусетсе, который из-за своей жесткости был в этом штате запрещен к показу.

На фестивале также состоится премьера новой картины Любови Аркус «Маша. Язык птиц», про студентку центра «Антон тут рядом», у которой к ментальным особенностям добавляется почти полная слепота.

Кадр из фильма «Рай океана»