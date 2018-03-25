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Тут такое дело… У Фрэнсис Макдорманд самое странное обручальное кольцо в мире
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Тут такое дело… У Фрэнсис Макдорманд самое странное обручальное кольцо в мире 

Peopletalk 45 минут назад
Фото: Peopletalk
В этом году Фрэнсис Макдорманд (60) выиграла «Оскар» за роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и ее имя прогремело на весь мир. А ведь Фрэнсис снимается в кино уже более 40 лет, а в 1997-м, между прочим, уже выигрывала «Оскар» — за роль в фильме «Фарго». А еще она счастлива в браке — еще в 1984 году Макдорманд вышла замуж за одного из братьев Коэн, Джоела (63).
Они познакомились в начале 90-х, когда Фрэнсис пришла на прослушивание в фильм «Просто кровь», режиссерами которого были Коэны. Между ними пробежала искра, и они с тех пор не расставались. В 1984 году они сыграли свадьбу, и тут настало время удивляться. Оказывается, Джоел надел на палец своей возлюбленной… кольцо его бывшей жены! Макдорманд была не против — она видела в этом прекрасный способ сэкономить.
В 1995 пара, кстати, усыновила мальчика из Парагвая и назвали его Педро Макдорманд Коэн. Сейчас он уже взрослый и работает персональным фитнес-тренером.
Фрэнсис и Джоел вместе уже больше 35 лет. И секрет их успешного брака — истории. «Мне кажется, в браке важно рассказывать друг другу истории, — призналась как-то Макдорманд. — Нам всегда есть, чем поделиться друг с другом».
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/tut-takoe-delo-u-frensis-makdormand-samoe-strannoe-obruchalnoe-koltso-v-mire/
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