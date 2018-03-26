«Тихоокеанский рубеж — 2» стал лидером российского проката

Фильм «Тихоокеанский рубеж — 2» стал лидером проката в России и СНГ, сообщает Kinobusiness.com со ссылкой на неофициальную и предварительную информацию.

По данным за уикенд с 22 по 25 марта, лента заработала 392,9 млн руб.

Вторую строчку занимает «Кролик Питер» (242,4 млн руб.).

На третьей позиции — «Tomb Raider: Лара Крофт». Картина собрала 80,9 млн руб., ее общие сборы составили 372,2 млн руб.

Далее следуют «Я худею» (62,9 млн руб., общие сборы — 610,6 млн руб.) и «Шерлок Гномс» (29,1 млн руб., общие сборы — 119 млн руб.).

Ранее сообщалось, что фильм «Тихоокеанский рубеж» стал лидером проката США.