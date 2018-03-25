Far Cry 5: Фильмы о сектах и сектантах

Доверяй. Почитай. Повинуйся.

Пока в Far Cry 5 могут поиграть только журналисты и стримеры, а Ubisoft дразнит трейлерами и лайв-экшенами по игре, давайте вспомним фильмы, в которых поднималась тема существования религиозных сект и их влияния на человека. Их довольно много, в основном это триллеры, ужасы, детективы и драмы. Многие из них интересны, ведь секты это закрытые системы, из которых почти невозможно выбраться.

Фильм основан на реальных событиях, произошедших в Джонстауне — коммуне расположенной на западе Гайяны. В 70-х годах прошлого века, здесь произошло страшное событие. Что конкретно произошло в секте лучше прочитать после просмотра фильма, если не хотите отхватить спойлеров. По сюжету фильма три журналиста отправляются в закрытую общину, которой управляет таинственный «Отец». Они хотят навестить сестру одного из них, бывшую наркоманку, полностью излечившуюся от зависимости в общине. Попутно они решают снять документальный фильм, взяв интервью у жителей секты и выяснить, что за таинственная личность управляет коммуной. Несмотря на пасторальные пейзажи и светящиеся счастьем лица сектантов, то и дело просвечивает нечто неясно-пугающее, странное и чуждое. А с наступлением ночи лагерь преображается, верные Отцу становятся мучителями, а усомнившиеся в его взглядах жертвами.

Лента, по сути, снята в жанре мокьюментари, камера живая, диалоги, поведение героев несколько простоваты, но полного ощущения журналистского расследования не остается, да фильм к этому и не стремится. Быт коммуны, взаимодействие, подавление и подчинение отображены отлично. Поначалу кажется, что здесь всего понемногу, психологический триллер, ужасы, драма, всё работает вполсилы, но к финалу страх, ужас и отчаяние на экране достигают какой-то космической силы. Фильм не про сюжет или героев, он о том какими путями идут культисты, ради достижения собственных целей.

Триллер Кевина Смита , о трех подростках, попавших в ловушку к сектантам, клюнув на приманку в виде не слишком сексапильной дамочки, готовой с ними переспать. Секса на шару ребятам не перепадает, вместо жрицы любви их встретит оголтелый приверженец воздержания, отец Купер, решивший привить принципы морали и нравственности незадачливым подросткам. Лента Смита хоть и начинается как классическая подростковая черная комедия, несет в себе много важных вопросов, посвященных и религии, и обществу, и моральным нормам и их различному восприятию.

Герои Смита эти вопросы решают «огнём и мечом», предпочитая перестрелку высокопарному диалогу. Драйвовый, в меру смешной и страшный фильм, с Майклом Парксом в роли безумного и эксцентричного проповедника, равнодушным не оставит никого. Отличные диалоги вкупе с абсолютно безумными проповедями, запоминаются надолго.

Высмеивая взгляды религиозных фанатиков, Смит иронично проходится по штампам о сектантах, интернете, сексуальной ориентации, истерии терроризма и «профессионализме» силовых структур. И не сказать бы, что фильм высмеивает именно американские стереотипные взгляды, многие могут провести свои аналогии.

Шарлотта едет в секту, чтобы найти свою сестру Лиз. Вместе с ней на поиски отправляется случайный попутчик, Уэйн, алкоголик и дебошир. Странной сектой правит Билл, фанатик читающий проповеди, и считающий, что свои страхи и пороки можно победить, с помощью змей. Каждую проповедь он читает с ядовитой змеей в руках. Сама коммуна не менее пугающая, бывшие уголовники и наркоманы не выглядят как счастливая паства, скорее как поехавшие фанатики. Про сестру Шарлотты здесь никто не слышал, но девушка находит фотографию, на которой изображена Лиз.

Пусть история развивается и неспешно, поначалу кажется, что это драма о кризисе веры, но нет, это триллер, почти детектив. Работа Джо Эгендера, сыгравшего проповедника, заслуживает отдельного упоминания. Он и пугает и вызывает недоверие, но вместе с тем, его образ притягивает, понимаешь, почему люди могли пойти за ним, и как вокруг Билли сформировалась целая община. Выразительные пейзажи, само поселение, сняты красочно, стильно, а дополняет это прекрасно подобранная музыка. Фильм — иллюстрация типичной религиозной секты Америки.

Еще одна лента основанная на реальных событиях, происходивших в Чили на протяжении многих лет второй половины прошлого века. Вилла Бавьера стала укрытием для нацистских преступников и могилой для множества обитателей колонии. За колючей проволокой людей населявших Дигнидад пытали, насиловали, убивали. В фильме фотограф Даниэль попадает в колонию, а его девушка, стюардесса Лена проникает в колонию, чтобы спасти своего возлюбленного. Там они сталкиваются с жестокостью, и бесчеловечными пытками, ставшими чем-то обыденным в колонии Дигнидад. Лента Флориана Галленбергера интересна с исторической точки зрения, сюжет и визуальная работа тут откровенно слабые. История мечется между жестокостью и романтической драмой, при этом выдавая какой-то наивный финал.

Фильм появившийся совсем недавно в онлайн-сервисе Netflix , на первый взгляд, крайне далек от темы сектанства. Четверо друзей отправляются в путешествие в горы, отдать дань уважения погибшему другу и пройти туристической тропой по красивейшим лесам Швеции. Когда один из героев подворачивает ногу, они принимают решение срезать путь, и пойти через лес обратно. На пути они сталкиваются с необъяснимыми вещами, которые приведут героев в маленькое поселение, затерявшееся в глухих лесах.

Не сказать, что фильм как-то ярко раскрывает тему сектанства, в интерпретации «Ритуала» это скорее инструмент двигающий сюжет, и являющийся неким «якорем» вокруг которого легче построить финал. Секта выглядит как самое логичное объяснение событиям которое только можно придумать на фоне темных лесов, странных сооружений и ритуалов, встречающихся героям. И дело даже не в развязке фильма, в этой истории как-то с легкостью веришь, что где-то в скандинавских лесах, могут обитать такие секты.

Фильм Фрица Хирша, снятый по рассказу Стивена Кинга «Дети кукурузы», стал культовым и породил целую серию фильмов состоящую из десяти лент. И вправду, тема интересная. Дети, под предводительством «пророка» мальчишки по имени Исаак, убивают всех взрослых в городе. Праздник непослушания проходит удачно, взрослых тут больше нет, а город, окруженной полями заросшими кукурузой, теперь полностью принадлежит детям. Спустя несколько лет в город попадает семейная пара, за которой дети тут же начинают охоту. Пусть история и несколько фантасмагорична, и наивна, но это не только отличный хоррор, но и неплохая аллюзия на общество. Дети, затаившиеся в зарослях кукурузы, ожидающие пришествия Сатаны, пусть и не слишком страшная картинка, важнее тут их поступки и слова.

Полицейский с «большой земли» прилетает на остров, раскинувшийся где-то недалеко от берегов Шотландии. Он расследует пропажу маленькой девочки. На острове ее никто не видел, местные общаются с полицейским холодно и настороже, стараясь не связываться с ним. Спустя некоторое время полицейский узнает две вещи: девочка на острове всё-таки была, а еще жители городка проводят некие странные ритуалы. Триллер Робина Харди , поставленный по роману Дэвида Пиннера «Ритуал», стал культовым фильмом, и включен во множество списков лучших фильмов ужасов.

В 2006 его повторно экранизировали, в ремейке полицейского сыграл Николас Кейдж , но ни обновленная картинка, ни звездный актер ленту от осуждения не спасли — фанатам она не понравилась, а зрителей, незнакомых с оригиналом, не заинтересовала. Сыграла роль и экспозиция, в старом фильме жители до поры до времени выглядят вполне вменяемыми людьми, тогда как в ремейке это изначально фанатики, взглянув на которых, любой нормальный полицейский вызвал бы подкрепление.

Одна из лучших работ Хоакина Феникса Филипа Сеймура Хоффмана . Лента Пола Томаса Андерсона не столько о саентологии и развитии этого движения, а скорее об отношениях двух людей сдружившихся на долгие годы и прошедших вместе много трудностей. Моряк, пришедший с войны и страдающий посттравматическим синдромом, знакомится с проповедником, лидером секты. Тот делает его своим помощником, но, несмотря на дружбу людей, идущих за своим гуру, проступает множество лживых слов, недоговорок. Это многослойная драма, где каждый видит что-то свое. Неторопливая, тягучая, завораживающая. Это взгляд на послевоенную Америку, где люди в поисках веры, какого-то морального якоря, стали формировать коммуны, секты, религиозные движения, стремясь найти для себя точку опоры.

Приключенческая драма Дэнни Бойла о небольшой коммуне, живущей на одном из островов Таиланда и соседствующих с фермерами, выращивающими коноплю. Ричард, молодой американец, волею случая получает карту, ведущую на таинственный остров. Вместе с ним на поиски Рая отправляются Этьен и Франсуаза, с которыми Ричард только что познакомился. Кроме великолепных пейзажей и чарующей музыки фильм умело рассказывает историю о том, как одна небольшая ошибка разрушает целый мирок, пусть и не идеальный, но весьма романтический и красивый. А выразительная игра Тильды Суитон, исполняющей роль главы коммуны и драматическая и нервная игра Леонардо ДиКаприо , вносят в эту атмосферу беззаботного существования свои, минорные, но оттого сильные ноты.

Это, конечно, история не о лидере, и не о коммуне, у них и религии-то как таковой нет, но жизнь на уединенном острове, в окружении единомышленников, ничуть не хуже иллюстрирует как живут такие маленькие сообщества.

Мистический триллер Романа Полански стал культовой лентой, полюбившейся зрителям и критикам. Она поставлена по одноименному роману Айры Левина, собрала множество наград и была внесена в Национальный реестр фильмов США. История о женщине, забеременевшей от самого Дьявола и преследуемой сатанистами, на первый взгляд, сейчас, не кажется уникальным сюжетом. Но постановка, подача, и время, в которое она появилась, все это повлияло на кинематограф и изображение сект в искусстве. Не последнюю роль в этом сыграло трагическое событие в жизни режиссера. Через год после выхода фильма, Чарльз Мэнсон , самопровозглашенный «мессия» и члены его коммуны «Семья» зверски убили беременную жену Полански — Шэрон Тэйт.

Сбежавшая из общины девушка мучается приступами паранойи (ей кажется, что за ней охотятся жители этой общины), видит кошмары и никак не может социализироваться в доме родной сестры. За два года проведенные вдали от цивилизации, девушка разучилась жить по законам «большого мира», и просто забыла как это. Сбежав в поисках свободы, в коммуне живущей на отдаленной ферме, она нашла насилие, подчинение, смерть и разрушение. Фильм запоминается образом одиозного пастыря, нервной и напряженной игрой Элизабет Олсен (это одна из лучших ее работ), безмятежными пейзажами и постоянным чувством напряжения, витающего в воздухе. Фильм не про сюжет, все ключевые вещи тут происходят во флешбеках, это скорее настроение, и свежий взгляд на людей, подвергшихся давлению со стороны сектантов.

Экранизация одноименной игры запоминается не только образами города, монстров и общей стилистикой, знакомыми по серии игр, но и изображением религиозной секты и ее лидера Кристабеллы, харизматичной, бессердечной женщины, со своими взглядами на «чистоту» и порядочность. «Сайлент Хилл» не только одна из лучших экранизаций видеоигр, но и прекрасная иллюстрация в какую тьму могут завести вера, суеверия и ограниченность. Как ни странно, в первом фильме это показано ярче, чем в некоторых фильмах из подборки, полностью посвященных теме религиозных сект. Конечно, это заслуга игр, и огромной вселенной, на фундаменте которой и строится лента, но работа режиссера, визуальные эффекты и общая стилистика, делают фильм уникальным и выразительным. Он выделяется не только в ряду видеоигровых экранизаций, но и среди хорроров в принципе.

Жаль, но второй части это не удаётся, «Сайлент Хилл 2» значительно слабее и сюжетно и стилистически, картина не работает ни как часть вселенной, ни как самостоятельное произведение.

Неспешный, тягучий сериал о кризисе веры и естественных сомнениях, которыми мучается любой верующий человек. Один из медитативных сериалов, где вся соль в диалогах, медленных красивых планах, картинах быта и поисках себя. Жизнь закрытой коммуны, проблемы религиозного самоопределения и взаимодействия с внешним миром, всё это в сериале отображено реалистично и при этом изящно. Экшена никакого, но динамика есть, за героями наблюдать интересно, методы манипуляции и воздействия в сериале показаны без прикрас, а от повседневности, которой в сериале довольно много, не устаешь. Работа Аарона Пола и Хью Дэнси , чья актерская игра — это украшение сериала, красивая картинка и густая, вязкая атмосфера маленького закрытого мира, это то, что делает «Путь» интересным сериалом.

Простой и в меру пугающий фильм Мишель МакЛарен не так уж и своеобразен, это скорее, полное собрание всех штампов о культистах Америки. Стив работает в бюро переписи населения. Он приезжает в Роксвэлл Фоллс, и понимает, что в небольшом городке всегда было 436 человек, ни больше не меньше. Сначала его это забавляет, он считает это ошибкой или шуткой, но вскоре понимает, что в городе жизнь течет по своим, странным правилам, и все подчиняются ритуалам, которые не так просто понять. А еще тут болеют лихорадкой, сводящей с ума, кажется, и Стива.

Штампы в ленте повсюду, начиная от завязки (машина сломалась, уехать невозможно), и заканчивая музыкой, которую, кажется, использовали в дюжине фильмов ужасов. Да и образ городка, до боли знаком: мини-утопия внешне очень мирного общества, но с жителями, улыбающимися кривой улыбкой, которые подкрадываются к герою из-за спины. Но, отчего-то смотреть фильм нескучно, все-таки сюжет не «продают» сразу, и нагнетают обстановку довольно умело. Жаль, что про самих культистов рассказывают немногое, оставляя право додумать, как существует община зрителю.

Far Cry 5 выйдет на ПК и консолях уже 27 марта, и я искренне надеюсь, что кроме сочных перестрелок и огромного открытого мира нас ждет необычное и запоминающееся путешествие в мир сектантов, избравших для себя путь насилия и ненависти.