Обзор Far Cry 5

Преамбулу в этот раз очень хочется пропустить. Играли в предыдущие части Far Cry? Значит, освоитесь минут за пятнадцать. Здесь тот же движок, те же навыки, те же безумные звери и та же здоровенная карта. Все приемы давно обкатаны. Вместо того, чтобы придумывать новые фишки, Ubisoft просто взяла лучшие наработки из предыдущих частей и… внезапно довела до идеала. Ну, почти.

Перед тем, как пройтись по изменениям, давайте, все-таки, кратенько ответим на важные вопросы «Что», «Где» и «Почему». Итак, экзотические острова и далекие Гималаи сменились вполне понятной и хорошо нам знакомой Монтаной. Почему знакомой? Да потому что Монтана — это классическая американская глубинка с простоватыми жителями в кепках, красивой природой и рыболовными турнирами. Все это мы видели в тысячах фильмов и игр.

Дальше — интереснее. Вы слышали о религиозных сектах? О том, как они запудривают мозги доверчивым людям, после чего те несут туда все нажитое добро. Они обязательно толкуют о Боге, а их лидер, если и не знаком с ним лично, то уж наверняка транслирует его правила и наставления.

В нашей истории добрую половину штата подмяла под себя именно такая секта. Среди ее членов оказалось немало состоятельных людей, с радостью поделившихся своим имуществом. Так у «Врат Эдема» появились внедорожники, самолеты, вертолеты и катера. Разрасталась она с космической скоростью, поэтому скоро ее участниками стали местные стражи порядка, политики и судьи. Собственно, с этой силой нам и предстоит бороться. Надо признать, что как Монтана, так и сектанты разработчикам определенно удались. Вышло красиво, свежо и с огоньком.

А вот теперь вернемся к тому, с чего начали: привычным, но улучшенным элементам серии. Возьмем главного злодея. В Far Cry злодеи почти всегда получались образцовыми. Проблема была одна: их было очень мало. Тот же Паган Мин за всю игру встречался нам, кажется, четырежды. Здесь над этим поработали. Вместо одного негодяя у нас целая семейка крайне любопытных персонажей.

Да-да, «Врата Эдема» — семейный бизнес. Заправляет всем Иосиф Сид. И это натурально злая версия Иисуса . Все называют его Отцом и буквально заглядывают ему в рот. Собственно, описывать сложно — лучше послушать самим. На подхвате у него трое родственников. Два родных брата и сводная сестра. Эти тоже вышли интересными. Каждый контролирует свою треть округа и заправляет конкретным делом. Старший из Сидов, Иаков, отвечает за безопасность секты и, как он сам заявляет, «прореживает стадо». Попросту мочит всех подряд, если говорить человеческим языком.

Младший, Иоанн, — благообразный проповедник и главный популяризатор слова «Да». собственно, именно под этим девизом он заставляет сектантов вытворять всякие мерзости. Ну а единственная девушка в этой компании — Вера. Она следит за изготовлением «блажи» — особого дурмана для промывания мозгов. Несмотря на приятный образ и сладкие речи, она та еще дрянь! Ведь увлечения блажью ни к чему хорошему не приводят: люди превращаются в натуральных зомби.

Злодеев действительно много. И это здорово, потому что слушать их интересно. Видно, что они правда верят в то, что говорят, а заодно пытаются обратить и главного героя. Что же до последнего, то он в серии никогда не удавался. Кроме, может, самой первой части. Вот вы можете сказать что-то хорошее об Аджае Гейле? Или вспомнить что-то о персонаже из Primal? То-то и оно. Поэтому Ubisoft пошла по простому пути и позволила нам самим выбрать пол, внешность и одежду протагониста. А еще он нем как рыба. И все бы ничего, если бы все не звали его «Помощник», а то и «Салага». Причем ладно бы только в начале, но ведь так продолжается всю игру. То есть понятно, что в английской версии оригинальное Deputy звучит еще куда ни шло, но «Помощник»… Особенно когда этот «Помощник» в одиночку уработал тысячи сектантов. Это раздражает.

Однако, едем дальше. Все умения теперь открываются за особые медали. Да и шить себе кошельки больше не понадобится. Новая система проста, логична и понятна. Мы выполняем определенные испытания, за что получаем медали, а их уже тратим на улучшения кобуры, повышенную выносливость или газовую горелку для ремонта техники.

С деньгами интереснее. Собирать и продавать чужие стволы нельзя. За задания выдают гроши. Зато тратить придется много: нужно будет купить пушку, массу дорогих обвесов нее, машину, самолет, вертолет, катер… А ведь пополнять боезапас тоже часто придется за деньги. Что же делать? На помощь приходит охота и рыбалка. Они здесь — главный источник не только заработка, но и тех самых медалей. Впрочем, охотиться интересно. Рыбалка тоже получилась отличной. Пожалуй, одной из лучших среди подобных мини-игр вообще. Одним словом, игнорировать эти занятия не стоит.

Кстати, как пушки, так и транспорт стали значительно круче. Помимо обычных джипов, можно погонять на «мустанге», вооруженной пулеметами фуре или специальном тракторе, снабженном острыми лезвиями. Собственный транспорт можно вызывать в специальном магазине в любое время. Такое разнообразие вкупе с высокими ценами и недостатком валюты явно намекают, что Ubisoft, как и обычно, планирует дополнительно на этом заработать. Ряд специальных «премиум»-образцов покупается за особую валюту. По той же причине владельцам сезонных пропусков и GOLD-версий играть будет значительно проще: они получат наборы «крутого мужика» практически на старте.

Порадовали напарники. Их теперь можно призвать в любой момент и менять в зависимости от ситуации. Пес будет отмечать врагов, пума — есть их, снайпер — метко стрелять в голову, а пилоты — поддерживать нас с воздуха, что, на самом деле, крайне удобно. Напарники оказались действительно полезны.

Безумные животные, ставшие практически символом серии, продолжают отжигать. Новый враг номер один — адские индюшки! Недооценивать их не стоит. Наш пес также звезд с неба не хватает. Так упорно искать смерти под трактором — нужно по-настоящему устать от жизни. Впрочем, выглядит он и впрямь весьма потрепанным и несчастным.

Но главное, самое главное, это, конечно, открытый мир. Серия всегда пыталась дать максимальную свободу и подарить песочницу, которую мы заслуживаем. Получалось, однако, пустовато и слишком однообразно. Так вот здесь, наконец, все иначе! Округ Хоуп — лучшая песочница Ubisoft. Самих занятий не так уж много, зато все они грамотно чередуются, а отвлекаться на них интересно. Отправляясь на сюжетную миссию, ты обязательно встретишь пару животных, которых надо подстрелить, порыбачишь на озере, выполнишь какую-нибудь «побочку», угонишь грузовик и опустошишь очередной тайник. Этот процесс впервые напоминает какую-нибудь The Elder Scrolls 5 или Witcher 3, а такие сравнения делают игре честь. Наконец-то мы дождались этого и в Far Cry.

Даже сама сюжетка совершенно нелинейна. Забавно, но схема прогрессии тут позаимствована из Mafia 3. Чтобы получить доступ к большому сюжетному квесту (а есть еще и маленькие, которые больше напоминают побочные), надо как следует насолить секте всеми возможными способами. Вот только заниматься этим интересно, чего не скажешь о той самой «Мафии». Ведь что именно мы будем делать — решать только нам. А только представьте, что сюда можно завалиться и вместе с друзьями. Есть даже специальный режим Arcade, дающий массу возможностей поразвлечься. Как ни странно, но перед нами лучшая песочница со времен третьего «Ведьмака».

Вы не подумайте: в игре хватает недостатков. К примеру, «Помощник» вместо главного героя. Или сюжетные задания «Подорви пять грузовиков с блажью», где весь вечер можно легко потратить на поиск последнего, потому что он появляются они на СЛУЧАЙНЫХ дорогах. А уж как нелепо смотрится в десятый раз пойманный злодеями протагонист, которые вместо того, чтобы, наконец, прикончить грешника, пытаются его уговорить, заставить одуматься и убедить присоединиться. И несмотря на то, что к этому моменту он уже успел положить половину секты, включая парочку лидеров.

Тем не менее, игра получилась просто отличной. Это все еще Far Cry, которая узнается моментально и безошибочно, при этом она невероятно красива, интересна и атмосферна. Это открытый мир, который хочется изучать. Он наполнен разными занятиями, интересными местами и маленькими приключениями, из-за чего вылезти из него не проще, чем из поля пресловутой цветущей «блажи».

Словом, к пятой части серия, наконец, стала тем, что из нее пытались сделать еще с выхода третьей — нелинейным персонализированным приключением в живописном сеттинге и образцовом открытом мире. Far Cry 5 — «песочница» в хорошем смысле этого слова.