Ещё
Шахназаров считает, что мировые кинофестивали стали коммерческими и политизированными
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шахназаров считает, что мировые кинофестивали стали коммерческими и политизированными 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Мировые кинофестивали в последнее время стали очень коммерческими и политизированными. Такое мнение высказал генеральный директор киностудии «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров в интервью "Российской газете".
"На мой взгляд, кинофестивали в последнее время стали очень коммерческими и политизированными", — сказал он.
И это, считает режиссер, «губительно сказывается на кино». В 1980-е годы, продолжил Шахназаров, когда он начинал, «все-таки такого не было».
Гендиректор «Мосфильма» также поделился своим мнением по поводу фантастической ленты Гильермо дель Торо «Форма воды», получившей в этом году «Оскар». «Я был, честно говоря, просто поражен, — сказал Шахназаров, картины которого также выдвигались на „Оскар“. — На мой взгляд, это ужасное кино со всех точек зрения. Но ведь столько призов. Это ведь тоже показатель».
Кино сегодня, считает Шахназаров, «это, в первую очередь, товар». А у товара, продолжил он, совсем другие задачи. «Кино теперь оценивается по уровню кассы, — отметил режиссер. — Вроде бы это и правильно. Но, с другой стороны, в этом есть что-то этакое: фильмы покупаются, как помидоры».
ТАСС: последние новости
В московских кинотеатрах пройдут бесплатные кинопоказы ко Дню работника культуры NYT: Крис Эванс расстанется с амплуа Капитана Америки после "Мстителей-4" Декорации к съемкам фильма "Сердце Пармы" станут туристическим объектом Пермского края
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых11
НЛО: реальные истории, рассказанные в фильмах2
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Видео
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
01:46
В «Пусть говорят» сенсационная замена ведущего
ТВ
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение