Шахназаров считает, что мировые кинофестивали стали коммерческими и политизированными

"На мой взгляд, кинофестивали в последнее время стали очень коммерческими и политизированными", — сказал он.

И это, считает режиссер, «губительно сказывается на кино». В 1980-е годы, продолжил Шахназаров, когда он начинал, «все-таки такого не было».

Гендиректор «Мосфильма» также поделился своим мнением по поводу фантастической ленты Гильермо дель Торо «Форма воды», получившей в этом году «Оскар». «Я был, честно говоря, просто поражен, — сказал Шахназаров, картины которого также выдвигались на „Оскар“. — На мой взгляд, это ужасное кино со всех точек зрения. Но ведь столько призов. Это ведь тоже показатель».

Кино сегодня, считает Шахназаров, «это, в первую очередь, товар». А у товара, продолжил он, совсем другие задачи. «Кино теперь оценивается по уровню кассы, — отметил режиссер. — Вроде бы это и правильно. Но, с другой стороны, в этом есть что-то этакое: фильмы покупаются, как помидоры».