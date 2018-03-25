«Тихоокеанский рубеж 2» избежал провала за счёт Китая, а Tomb Raider окупился

Прохладно принятые критиками фильмы всё-таки нашли свою аудиторию.

Как и первый «Тихоокеанский рубеж», сиквел почти не заинтересовал американских зрителей. Фильм стартовал в США со скромных 28 миллионов долларов — что на 9 миллионов меньше, чем у оригинала.

Однако картину, стоившую студии 150 миллионов долларов, спасли международные рынки. В Китае второй «Рубеж» стартовал с 65 миллионов (у первой части было 45 миллионов), а в общей сложности по всему миру у блокбастера уже 150,5 миллиона. Такие показатели нельзя назвать провальными, однако для окупаемости фильму нужно собрать ещё столько же.

Успех «Рубежа 2» в Азии предсказуем. Почти все второстепенные роли в фильме исполняют азиатские актёры, включая китаянку Цзин Тянь из «Острова черепа» и японку Ринко Кикути (Мако Мори).

Цзин Тянь (в центре) и Ринко Кикути (справа)

Тем временем Tomb Raider с Алисией Викандер собрал по миру уже 211,7 миллиона долларов, так что картина без учёта маркетинга уже окупилась. Если она продолжит в том же духе, сиквел вполне возможен.

Другие релизы проката США на этой неделе разочаровали. Анимационный фильм «Шерлок Гномс» собрал лишь 10,6 миллиона. Для 60-миллионной картины это провал, но студия надеется на грядущие пасхальные выходные.

Триллер «Не в себе» Стивена Содерберга , целиком снятый на iPhone 7, оказался худшим широким релизом в карьере режиссёра. Картина собрала лишь 3,9 миллиона долларов, но её производство стоило всего 1,5 миллиона.

«Не в себе»

В России лидером выходных станет «Тихоокеанский рубеж 2», которому обещают больше 300 миллионов рублей, тогда как первая часть освоила на старте около 282 миллионов.

#деньги #кино #тихоокеанскийрубеж