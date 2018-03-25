Кто родился 25 марта 

Ксения Александровна Раппопорт, актриса театра и кино. Народная артистка РФ. Дебютировала в кино в картине Дмитрия Астрахана «Изыди!» в 1991 году. Всего в её фильмографии более 50 ролей в фильмах и сериалах. Среди них, «Анна Каренина», «Всадник по имени Смерть», «Империя под ударом», «Юрьев день», «Ликвидация», «Распутин», «Мата Хари», «Лёд». Актриса много снимается у итальянских режиссёров. Жители Аппенин называют её «ностра-востра» («наша-ваша») и считают Ксению Раппопорт одной из лучших актрис в Италии.
Александр Анатольевич Прошкин (78 лет), кинорежиссёр и сценарист. Народный артист РФ. Работал в Главной редакции литературно-драматических программ Центрального телевидения, где поставил более 30 телеспектаклей, среди которых «Война с саламандрами», «Третий человек», «Пиквикский клуб» и другие.
В 1975 году Александр Прошкин снял один из первых российских сериалов — «Ольга Сергеевна». Среди других работ режиссёра в кино и на телевидение, фильмы «Опасный возраст», «Холодное лето 53-го», «Увидеть Париж и умереть», «Русский бунт», «Живи и помни», сериалы «Михайло Ломаносов», «Доктор Живаго».
Игорь Эммануилович Грабарь (1871-1960), живописец, реставратор. Народный художник СССР. Академик Академии художеств СССР, Академии наук СССР. Автор картин «Февральская лазурь», «Хризантемы», «Последний снег». Более 10 лет Игорь Грабарь был директором Третьяковской галереи. По его инициативе в 1918 году были созданы Центральные реставрационные мастерские, которые сегодня носят его имя.