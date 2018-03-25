Кто родился 25 марта

Александр Анатольевич Прошкин (78 лет), кинорежиссёр и сценарист. Народный артист РФ. Работал в Главной редакции литературно-драматических программ Центрального телевидения, где поставил более 30 телеспектаклей, среди которых «Война с саламандрами», «Третий человек», «Пиквикский клуб» и другие.

В 1975 году Александр Прошкин снял один из первых российских сериалов — «Ольга Сергеевна». Среди других работ режиссёра в кино и на телевидение, фильмы «Опасный возраст», «Холодное лето 53-го», «Увидеть Париж и умереть», «Русский бунт», «Живи и помни», сериалы «Михайло Ломаносов», «Доктор Живаго».