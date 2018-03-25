Генеральный директор «Москино»: Победить должны фильмы, в которых создан яркий образ столицы

В воскресенье, 25 марта, в столице, завершается III Московский культурный форум. Участие в нем приняла генеральный директор сети «Москино» Светлана Максимченко. В интервью «Вечерней Москве» она рассказала, чем кинотеатры сегодня привлекают зрителей и какие фильмы побили рекорды по посещаемости.

— Сеть «Москино» объединяет 13 кинотеатров. Чем удивляете, привлекаете сегодняшнего зрителя?

— У нас довольно разнообразный репертуар, он зависит от каждого конкретного кинотеатра, от зрительского интереса. Сегодня мы можем предложить фильмы на любой вкус. Где-то показываем только авторское, фестивальное кино, иногда на языке оригинала с субтитрами, где-то идут сеансы для семейной аудитории, детские мультфильмы.

Кроме основного репертуара, постоянно проводим бесплатные показы, ретроспективы, приуроченные к памятным датам, юбилеям наших великих артистов, режиссеров. Проходят специальные предпремьерные показы, встречи со съемочными киногруппами. Устраиваем мероприятия совместно с культурными центрами, с нашими партнерами из других стран. К примеру, у нас есть есть японский, бразильский киноклубы.

— Изучаете ли предпочтения своих зрителей, тех фильмов, жанров, которые они выбирают чаще всего?

— Мы смотрим, какие показы пользуются большей популярностью, какие меньше. Если фильм популярен, то мы продлеваем его срок, если нет — сокращаем. Такая же история со специальными показами — при высоком спросе делаем целую серию. Стараемся делать как можно больше ретроспектив, показывать старое советское кино. Но не только. Показываем много нового, экспериментального, молодого кино. Оно пользуется популярностью. Но большие залы на 500 мест собрать сложно, поэтому показы авторского кино проходят в небольших кинотеатрах.

Сеть «Москино» — единственная, где установлено пленочное оборудование. В нашем фонде хранится десять тысяч копий копий кинолент на пленке. Некоторые из них для специальных показов иногда у нас берет Третьяковская галерея.

— Какие фильмы за последнее время вызвали наибольший ажиотаж зрителей?

— Это фильм «Движение вверх» — по посещаемости он побил все рекорды. Среди популярных — художественный фильм «Довлатов» режиссера Алексея Германа-младшего. На входе в кинотеатры некоторые даже спрашивали лишний билет. Это редкая ситуация. Все билеты на фильм были раскуплены заранее через систему онлайн бронирования.

— Что посоветуете посмотреть в ближайшее время?

— В апреле в сети наших кинотеатров запланированы специальные показы фильмов в рамках Московского международного кинофестиваля. В этом году в связи с проведением Чемпионата мира по футболу-2018 он передвинут на более ранний срок, на конец апреля (ММКФ пройдет в столице с 19 по 26 апреля 2018 года — прим. ВМ).

К юбилею Акиры Куросавы (японский кинорежиссер, сценарист, продюссер, которому в конце марта исполнилось бы 108 лет — прим. «ВМ») покажем старое японское кино совместно с отделом японской культуры Japan Foundation. Отдельная программа будет приурочена к 85-летию российского режиссера Александра Митты . Пройдет целая серия кинопоказов его фильмов. Так что на апрель мы запланировали насыщенную программу.

— В столице продолжается масштабная модернизация кинотеатров. Сколько продлится модернизация и что будет сделано?

— У нас есть программа модернизации и ремонта наших кинотеатров, одобренная мэром Москвы. Она началась в прошлом году и должна завершиться в 2019 году. Где-то ремонт проводится частично — с заменой кинооборудования, кресел, модернизацией фойе, а где-то — идут капитальные работы. К примеру, мы уже обновили 3D-системы в кинотеатрах «Космос», «Березка» и «Спутник». Недавно открыли кинотеатр «Юность» на Октябрьском поле. Там было отремонтировано фойе, открылась кофейня.

Сейчас закрыли на ремонт кинотеатр «Факел» на Шоссе Энтузиастов: меняем кресла, улучшаем обзор экрана в зале.

— В столице была создана «Московская кинокомиссия», которая помогает согласовать все формальности для проведения съёмок в городе. Как организован процесс и какому количеству киногрупп вы уже помогли?

— В тестовом режиме «Московская кинокомиссия» заработала в прошлом году. Она уже помогла в организации съемок 24 киногруппам. В конце февраля 2018 году мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о создании Городской межведомственной кинокомиссии по содействию в проведении съемок фильмов в столице. Вся работа проводится на базе Департамента культуры и «Москино». Наша задача — упростить жизнь кинопроизводителям. Ранее для согласования съемки в городе требовалось от 10 до 30 дней. Сейчас мы хотим сократить административные барьеры, перевести работу в формат «одного окна». Для этого нам необходимо наладить взаимодействие с разными ведомствами и структурами, чтобы в максимально короткие сроки согласовать съемку, и конкретную локацию в городе.

— В столице идёт сбор заявок на приз мэра " За создание образа Москвы в киноискусстве". Конкурс проходит второй год подряд. Можно ли подвести предварительные итоги — сколько уже поступило заявок на участие в нем?

— Сейчас мы получили более 20 заявок. Среди них — крупные проекты. Это «Притяжение» режиссера Федора Бондарчука и «Про любовь. Только для взрослых» режиссера Анны Меликян . Прием заявок на участие в конкурсе идет до 30 апреля. Но мы не гонимся за их количеством, а хотим, чтобы победили фильмы, в которых есть яркий образ Москвы, чтобы она была главным героем. Претендентов на победу определит экспертное жюри. Учтем и мнение москвичей: как и в прошлом году проведем голосование за лучший фильм на портале «Активный гражданин».

Отмечу, что подать заявку на участие в конкурсе может любой режиссер, в том числе иностранный. Ограничений в этом плане нет. Но пока у нас не так много зарубежных фильмов, в которых видна Москва. И как раз привлекать иностранных кинопроизводителей — задача Московской кинокомиссии, чтобы им было легче проводить съемки в столице.

Общий призовой фонд конкурса составляет 100 миллионов рублей. Приз мэра будем вручать в конце августа этого года во время проведения акции «Ночь кино».

— Можно ли сказать, что Московский культурный форум — та площадка, которая позволяет привлечь нового зрителя, и где также принимаются важные решения в области кинематографа?

— В рамках форума у нас работал кинолекторий, проходили круглые столы, кинопоказы. Мы привлекаем зрителя и при этом одновременно общаемся с экспертами на узкопрофессиональные темы, включая развитие наших кинотеатров. В этом году форум посетила президент Международной ассоциации кинокомиссий Джесс Коноплия. Было принято решение, что Московская кинокомиссия вступит в эту ассоциацию. Это станет одним из итогов Московского культурного форума.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ