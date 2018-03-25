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Актриса Елена Дробышева расскажет о любимых книгах жителям района Марьино
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Актриса Елена Дробышева расскажет о любимых книгах жителям района Марьино 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Почетной гостьей медиацентра на Братиславской станет актриса театра и кино Елена Дробышева, которая побеседует с читателями, расскажет им о роли книг в своей жизни и прочитает любимые отрывки.
— Актриса стала участницей проекта «Моя книга», который запустила ЦБС ЮВАО: это встречи в библиотеках с артистами, художниками, музыкантами, — сообщила заведующая библиотекой № 129 Елена Пеленова. — Известные люди рассказывают о своих любимых настольных книгах и роли этих книг в их жизни.
Встреча состоится 31 марта по адресу: улица Перерва, дом 56/2. Начало — в 18.00. Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация на сайте библиотеки и по телефону: 8 (495) 345-21-01.
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