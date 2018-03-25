«Индиана Джонс и последний крестовый поход»

Жанр: приключения, фэнтези, боевик

Год: 1989

Оператор: Дуглас Слоком

Фильм обошелся создателям в 48 млн долларов, но принес им почти в 10 раз больше. Харрисон Форд младше своего экранного отца всего на 12 лет. Съёмки картины велись в Испании, Италии, Англии, Турции и Иордании. Во время съемок эпизода на дирижабле стояла 40-градусная жара; актеры и съемочная группа изнемогали… Шон Коннери решил воспользоваться тем, что в этих сценах был видна только верхняя часть тела, и снял с себя обувь и брюки. Харрисон Форд поначалу смутился, но последовал примеру старшего коллеги. Сцена была снята с первого дубля, а после команды «Снято!» все присутствующие разразились хохотом.

Трейлер фильма «Индиана Джонс и последний крестовый поход»: https://www.youtube.com/watch?v=RQNGNpvyGYw