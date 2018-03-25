Жанр: приключения, фэнтези, боевик
Год: 1989
Страна: США Режиссер: Стивен Спилберг
Сценарий: Джордж Лукас, Джефри Боум, Менно Мейес
Оператор: Дуглас Слоком
Кто снимался в фильме «Индиана Джонс и последний крестовый поход»: Харрисон Форд, Шон Коннери, Денхолм Эллиот, Элисон Дуди, Джон Рис-Дэвис, Джулиан Гловер, Ривер Феникс, Майкл Бирн, Кеворк Маликян, Роберт Эддисон Сюжет фильма «Индиана Джонс и последний крестовый поход» 1938 год. Археолог Индиана Джонс должен вызволить из плена своего отца, профессора Генри Джонса, попавшегося нацистам. Приспешники Гитлера желают заполучить Святой Грааль — чашу, которую держал в руках сам Иисус Христос. Многие секреты одного из самых загадочных артефактов мира описаны Джонсом-старшим в своих дневниках, и преступники хотят выяснить все тонкости непосредственно у автора заметок. Воссоединившись, Генри и Индиана Джонсы совершат много подвигов, например, уцелеют при пожаре, и сделают ряд открытий, раскрыв тайну загадочных гробниц. Интересные факты о фильме «Индиана Джонс и последний крестовый поход»:
Фильм обошелся создателям в 48 млн долларов, но принес им почти в 10 раз больше. Харрисон Форд младше своего экранного отца всего на 12 лет. Съёмки картины велись в Испании, Италии, Англии, Турции и Иордании. Во время съемок эпизода на дирижабле стояла 40-градусная жара; актеры и съемочная группа изнемогали… Шон Коннери решил воспользоваться тем, что в этих сценах был видна только верхняя часть тела, и снял с себя обувь и брюки. Харрисон Форд поначалу смутился, но последовал примеру старшего коллеги. Сцена была снята с первого дубля, а после команды «Снято!» все присутствующие разразились хохотом.
Трейлер фильма «Индиана Джонс и последний крестовый поход»: https://www.youtube.com/watch?v=RQNGNpvyGYw