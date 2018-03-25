Жанр: драма, комедия, семейный
Год: 1921
Страна: США Режиссер: Чарльз Чаплин
Сценарий: Чарльз Чаплин
Оператор: Роланд Тотеро
Кто снимался в фильме «Малыш»: Карл Миллер, Эдна Первиэнс, Джеки Кугэн, Чарльз Чаплин, Альберт Остин, Бела Бейнс, Нелли Блай Бэйкер, Генри Бергман Сюжет фильма «Малыш» Бедная женщина подкидывает своего новорожденного ребенка в роскошное авто, надеясь, что обеспечивает его таким образом на всю оставшуюся жизнь. Но машину угоняют, а обнаружив младенца, угонщики оставляют его на помойке. Там малыша и обнаруживает Бродяга. Он пытается найти мальчику приемных родителей, но безуспешно. Ему ничего не остается, кроме как оставить младенца у себя. Проходит пять лет очень сложной совместной жизни: Бродяге и его сыну поневоле порой даже не хватает еды. Но несмотря на все трудности, они живут как настоящая семья. Но долго ли может так продолжаться? Ведь официально они — чужие друг другу люди. Интересные факты о фильме «Малыш»:
Чаплин был известен как очень требовательный режиссер. В готовый фильм «Малыш» вошло менее 2% от снятого изначально материала. Кроме того, Чаплин сам монтировал картину и написал музыку к обновленной версии, выпущенной в 1971 году, к пятидесятилетию фильма. Фильм заработал в американском прокате в 22 раза больше, чем на него было потрачено: 5,45 млн долларов при бюджете 250 тыс. долларов. Фильм снимался шесть месяцев в 1920 году, — вскоре после развода Чаплина с первой женой. Милдред Харрис пыталась через суд оценить стоимость будущего фильма и поделить эту сумму. Чаплин, скрываясь от судебных приставов, увез пленку в другой город и там, в походных условиях, заканчивал монтаж фильма. На это у него ушло четыре месяца.
Трейлер фильма «Малыш»: https://www.youtube.com/watch?v=LLfMROWnzgw