«Монти Пайтон и священный Грааль»

Жанр: фэнтези, комедия, приключения

Год: 1975

Страна: Великобритания

Оператор: Терри Бедфорд

Кто снимался в фильме «Монти Пайтон и священный Грааль»: Грэм Чепмен, Джон Клиз, Эрик Айдл, Терри Гиллиам, Терри Джонс, Майкл Пэйлин, Конни Бут , Кэрол Кливлэнд, Нил Иннес , Би Даффелл Сюжет фильма «Монти Пайтон и священный Грааль» Глупейший король Артур и подданные, которые соответствуют своему монарху, живут в средневековой Англии, идет 932 год. Комики из «Монти Пайтон» представляют альтернативную историю самых знаменитых персонажей английской литературы: король и его свита жалки настолько, что когда они пытаются взять замок неприятеля, французы осмеивают их, не сходя со стен крепости. На пути королю попадаются такие препятствия, как коммуна эксцентричных крестьян, не признающая никакой власти, и Чёрный Рыцарь, который даже после потери рук и ног отказывается признать свое поражение в поединке и соглашается только на ничью. Интересные факты о фильме «Монти Пайтон и священный Грааль»:

Грэм Чепмен во время съемок лечился от алкоголизма. В этом фильме Терри Гиллиам дебютировал как режиссер. Картина снималась в Англии и Шотландии. «Монти Пайтон и Священный Грааль» — один из фильмов, спародированных в американской комедии «Очень эпическое кино».

Фрагмент фильма «Монти Пайтон и священный Грааль»: https://www.youtube.com/watch?v=AwRsLkKFdR0