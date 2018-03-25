«Ретро втроем»

Жанр: мелодрама

Год: 1998

Страна: Россия

Сценарий: Петр Тодоровский, Тимур Сулейменов

Оператор: Николай Немоляев

Костя радушно приглашает Сергея оставаться у них с Ритой столько, сколько потребуется. Мужчина уезжает в командировку, а по возвращении обнаруживает, что две творческие натуры — его друг и жена — завели интрижку. Более того, Сергей признается Косте, что полюбил Риту. Женщина не в состоянии сделать выбор между мужчинами, а они оба не готовы от нее отказаться. Интересные факты о фильме «Ретро втроем»:

Фильм стал дебютом в кино для Юрия Колокольникова. Музыку к фильму написал Алексей Айги. Это была его вторая работа для кино после «Страны глухих», вышедшей в том же 1998 году. Петр Тодоровский посвятил свой фильм 70-летию картины Абрама Роома «Третья Мещанская, или Любовь втроем», снятый в 1927 году, в период НЭПа. В некотором смысле «Ретро втроем» можно считать его ремейком.

Трейлер фильма «Ретро втроем»: https://www.youtube.com/watch?v=H-A-rVG0NcU