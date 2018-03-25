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«Ретро втроем»
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«Ретро втроем» 

Teleprogramma.pro 26 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Жанр: мелодрама
Год: 1998
Страна: Россия
Режиссер: Петр Тодоровский
Сценарий: Петр Тодоровский, Тимур Сулейменов
Оператор: Николай Немоляев
Кто снимался в фильме «Ретро втроем»: Елена Яковлева, Сергей Маковецкий, Евгений Сидихин, Эльвира Болгова, Екатерина Двигубская, Татьяна Ивченко, Юрий Колокольников Сюжет фильма «Ретро втроем» Клоун-неудачник Сергей возвращается из провинциального города в Москву. Он останавливается у старого друга и бывшего коллеги Кости, тоже артиста, который с приходом 1990-х зарабатывает на жизнь установкой спутниковых антенн, чтобы его любимая жена Рита могла заниматься любимым делом — постановочной ретро-фотографией. Она далека от бытовых вопросов: Рита беседует со своими моделями о любви и вряд ли понимает как ее мужу достаются деньги.
Костя радушно приглашает Сергея оставаться у них с Ритой столько, сколько потребуется. Мужчина уезжает в командировку, а по возвращении обнаруживает, что две творческие натуры — его друг и жена — завели интрижку. Более того, Сергей признается Косте, что полюбил Риту. Женщина не в состоянии сделать выбор между мужчинами, а они оба не готовы от нее отказаться. Интересные факты о фильме «Ретро втроем»:
Фильм стал дебютом в кино для Юрия Колокольникова. Музыку к фильму написал Алексей Айги. Это была его вторая работа для кино после «Страны глухих», вышедшей в том же 1998 году. Петр Тодоровский посвятил свой фильм 70-летию картины Абрама Роома «Третья Мещанская, или Любовь втроем», снятый в 1927 году, в период НЭПа. В некотором смысле «Ретро втроем» можно считать его ремейком.
Трейлер фильма «Ретро втроем»: https://www.youtube.com/watch?v=H-A-rVG0NcU
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