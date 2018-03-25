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«Иванов»
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«Иванов» 

Teleprogramma.pro 9 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Жанр: драма
Страна: Россия
Год: 2018
Режиссёр: Тимофей Кулябин
Сценарист: Антон Чехов
Кто снимался в фильме «Иванов»: Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Елизавета Боярская, Игорь Гордин, Виктор Вержбицкий, Дмитрий Сердюк, Александр Новин, Наталья Павленкова, Марианна Шульц, Алексей Калинин
Премьера (Россия): 30 марта 2018 Сюжет фильма «Иванов» Николай Иванов — простой человек, переживающий трудный период своей жизни. Его жена Анна тяжело больна, к тому же герой едва сводит концы с концами. Из-за сложного характера у мужчины плохо складываются отношения с родственниками, друзьями и соседями. Домашняя обстановка небольшой квартиры, за которую скоро нужно будет внести очередную оплату, его угнетает. Накопившиеся проблемы в итоге приводят к внутреннему конфликту личности. Ему хочется убежать, неважно куда, лишь бы подальше от этой квартиры, от жены, от проблем. Пока Анна борется за жизнь, Николай уже влюблен в другую женщину — Сашеньку, активную и деятельную. После смерти супруги он женится на возлюбленной, буквально заставляя себя поверить в начало новой жизни. Однако спасение, которого он так ждал, так и не наступает. Интересные факты о фильме «Иванов»:
Пьеса, по мотивам которой снята картина, была написана Чеховым по просьбе Федора Корша. Роли в картине исполнили те же актеры, что играют их в пьесе Тимофея Кулябина.
Кадры из фильма «Иванов»:
Кадр из фильма «Иванов»
Кадр из фильма «Иванов»
Кадр из фильма «Иванов»
Кадр из фильма «Иванов»
Кадр из фильма «Иванов»
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