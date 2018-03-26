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«Пассажирка»
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«Пассажирка» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Жанр: мелодрама, приключения
Год: 2008
Страна: Россия
Режиссер: Станислав Говорухин
Сценарий: Сергей Ашкенази, Константин Станюкович
Оператор: Юрий Клименко, Геннадий Карюк
Кто снимался в фильме «Пассажирка»: Анна Горшкова, Алексей Коряков, Виктор Сухоруков, Юрий Горбач, Никита Ефремов, Роман Мадянов, Марат Башаров, Ирина Пегова, Петр Зайченко, Сергей Баталов, Сергей Никоненко, Федор Добронравов, Иван Агапов, Михаил Миронов Сюжет фильма «Пассажирка» 80-е годы XIX века. Русский корабль «Смелый» стоит на рейде у порта Сан-Франциско. Российский консул в Америке просит капитана судна взять на борт русскую пассажирку молодую вдову, которая держит путь в Гонконг. За месяц плавания в Тихом океане офицеры ранее дружного экипажа корабля превращаются в соперников, добивающихся внимания и ответных чувств красивой и богатой женщины, и дело доходит до дуэли. Но ни поклонникам, ни ей самой еще невдомек, что почивший муж оставил ей лишь долги. Интересные факты о фильме «Пассажирка»:
Сценарий основан на одноименном произведении Константина Станюковича. Помимо съемок на «Мосфильме», где в павильонах были возведены декорации внутренних помещений судна, съемочная группа поработала на Ялтинской киностудии: там в специальном бассейне снимали шторм, в который попадает экипаж, используя двухметровую копию корабля и создавая огромные волны. Картина снималась осенью 2007 года на Канарских островах, в городах Оротава и Пуэрто-де-ла-Крус, находящихся на острове Тенерифе. Считается, что Оротава выглядит совсем как Сан-Франциско на рубеже XIX и XX веков. Роль Гонконга же в фильме «исполнил» крымский город Балаклава.
Трейлер фильма «Пассажирка»: https://www.youtube.com/watch?v=Fj5sT7YvRI8
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