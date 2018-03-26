«Пассажирка»

Жанр: мелодрама, приключения

Год: 2008

Страна: Россия

Сценарий основан на одноименном произведении Константина Станюковича. Помимо съемок на «Мосфильме», где в павильонах были возведены декорации внутренних помещений судна, съемочная группа поработала на Ялтинской киностудии: там в специальном бассейне снимали шторм, в который попадает экипаж, используя двухметровую копию корабля и создавая огромные волны. Картина снималась осенью 2007 года на Канарских островах, в городах Оротава и Пуэрто-де-ла-Крус, находящихся на острове Тенерифе. Считается, что Оротава выглядит совсем как Сан-Франциско на рубеже XIX и XX веков. Роль Гонконга же в фильме «исполнил» крымский город Балаклава.

Трейлер фильма «Пассажирка»: https://www.youtube.com/watch?v=Fj5sT7YvRI8