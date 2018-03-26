Первое фото: Том Харди в образе Аль Капоне в фильме «Фонзо» 

Не успели мы прийти в себя после слитого в сеть описания сюжета «Венома» со спойлерами, как неутомимый британец радует нас очередной новостью — первым фото в образе Аль Капоне со съемочной площадки своего нового фильма «Фонзо».
Криминальная драма расскажет об Аль Капоне после продолжительного тюремного заключения. Лишённый былого могущества, больной сифилисом и потерявший всех друзей и союзников, он вспоминает о тяжёлом криминальном прошлом и жестоких преступлениях, совершённых по его приказам на чикагских улицах.
Chasing Fonzo…🔥🙏🌅🇺🇸🌠🌠🌠🌠😇😇😇😇
Публикация от Tom Hardy (@tomhardy)
24 Мар 2018 в 10:55 PDT Помимо Тома Харди, в новом фильме задействованы такие без преувеличения замечательные актеры, как Линда Карделлини, Кайл МакЛоклен и Мэтт Диллон. Впечатляющую картину портит только одно небольшое «но»: режиссер фильма — Джош Транк, который до сих пор не может отмыться от совершенно провальной «Фантастической четверки» 2015 года. Так что в итоге, учитывая звездный каст и любимый Киноакадемией и «Оскаром» жанр, мы можем получить либо добротную и претендующую на кинопремии драму, либо, что куда вероятнее, невнятный флоп.
Еще один кадр из Instagram Харди подписан так, как будто телефон дали 5-летнему ребенку, но, в общем-то, можно предполагать, что это тоже Том в образе Аль Капоне (либо Том, резко полюбивший селфи с сигарами)
Ok… slow cookin 🔥♠🔥🌠🌠🌠🌠😇😇😇😇
Публикация от Tom Hardy (@tomhardy)
23 Мар 2018 в 5:01 PDT попкорнnews