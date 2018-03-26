Первое фото: Том Харди в образе Аль Капоне в фильме «Фонзо»

Не успели мы прийти в себя после слитого в сеть описания сюжета «Венома» со спойлерами, как неутомимый британец радует нас очередной новостью — первым фото в образе Аль Капоне со съемочной площадки своего нового фильма «Фонзо».

Криминальная драма расскажет об Аль Капоне после продолжительного тюремного заключения. Лишённый былого могущества, больной сифилисом и потерявший всех друзей и союзников, он вспоминает о тяжёлом криминальном прошлом и жестоких преступлениях, совершённых по его приказам на чикагских улицах.

Chasing Fonzo…🔥🙏🌅🇺🇸🌠🌠🌠🌠😇😇😇😇

Публикация от Tom Hardy (@tomhardy)

Еще один кадр из Instagram Харди подписан так, как будто телефон дали 5-летнему ребенку, но, в общем-то, можно предполагать, что это тоже Том в образе Аль Капоне (либо Том, резко полюбивший селфи с сигарами)

Ok… slow cookin 🔥♠🔥🌠🌠🌠🌠😇😇😇😇

Публикация от Tom Hardy (@tomhardy)

23 Мар 2018 в 5:01 PDT попкорнnews